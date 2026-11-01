कोलकाता: इंडियन सुपर लीग (ISL) 2026-27 में पंजाब एफसी को मोहन बागान सुपर जायंट के खिलाफ करीबी मुकाबले में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। शनिवार, 31 अक्टूबर को विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेले गए मुकाबले में पंजाब ने शुरुआती बढ़त हासिल की थी, लेकिन मोहन बागान ने शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। इस हार के साथ पंजाब एफसी का इस सीजन में अब तक चला आ रहा अजेय अभियान भी समाप्त हो गया।

मैच के तीसरे मिनट में पंजाब एफसी ने बनाई बढ़त

पंजाब एफसी ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की और मैच के तीसरे मिनट में ही गोल दाग दिया। अल्फ्रेड प्लानास मोया ने शानदार व्यक्तिगत कौशल दिखाते हुए दो डिफेंडरों को छकाया और बॉक्स के बाहर से जोरदार शॉट लगाकर गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ पंजाब ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

ली एर्विन ने मोहन बागान को दिलाई बराबरी

शुरुआती झटके के बाद मोहन बागान ने मिडफील्ड में अपना नियंत्रण मजबूत किया। मैच के 18वें मिनट में सुभाशीष बोस ने गेंद हासिल कर अनिरुद्ध थापा को पास दिया, जिन्होंने ली एर्विन को गेंद सौंपी। स्कॉटलैंड के स्ट्राइकर ने शानदार लेफ्ट फुट शॉट लगाकर गेंद को गोलपोस्ट के निचले कोने में पहुंचाया और स्कोर 1-1 कर दिया।

हाफ टाइम से पहले देजान ड्राजिच ने पलटा मैच

पहले हाफ के समाप्त होने से तीन मिनट पहले मोहन बागान ने मुकाबले में बढ़त बना ली। देजान ड्राजिच ने करीब 25 गज की दूरी से शानदार राइट फुट शॉट लगाया। गेंद पंजाब के डिफेंडर बिजॉय वर्गीस से हल्की टकराकर गोलपोस्ट में चली गई। इस गोल के साथ मोहन बागान ने हाफ टाइम तक 2-1 की बढ़त हासिल कर ली।

दूसरे हाफ में पंजाब ने की वापसी की कोशिश

दूसरे हाफ की शुरुआत में पंजाब एफसी ने आक्रामक खेल दिखाया और बराबरी के गोल की तलाश में लगातार हमले किए। कोच पावलोस डर्मिटजाकिस ने हाफ टाइम में दो बदलाव करते हुए मोहम्मद सुहैल और करिश सोरम को मैदान पर उतारा। हालांकि, पंजाब की टीम अपने दबाव को गोल में तब्दील नहीं कर सकी।

आखिरी मिनटों में भी बराबरी नहीं कर सका पंजाब

मुकाबले के अंतिम मिनटों में पंजाब एफसी ने बराबरी का गोल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। टीम ने अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया, लेकिन मोहन बागान की रक्षापंक्ति और विशाल कैथ ने उनके सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया। आखिरकार मोहन बागान ने 2-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

अंक तालिका में मोहन बागान शीर्ष पर पहुंचा

इस जीत के बाद मोहन बागान सुपर जायंट के चार मुकाबलों में नौ अंक हो गए और टीम अस्थायी रूप से अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई। वहीं पंजाब एफसी चार मैचों में सात अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। इस हार के साथ पंजाब का शुरुआती अजेय रिकॉर्ड भी टूट गया।