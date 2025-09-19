कैनबरा : ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉश इंग्लिस पिंडली में खिंचाव के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट माउंगानुई में एक अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने उनकी जगह एलेक्स कैरी को टीम में शामिल किया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, 'ऑस्ट्रेलिया को एक अक्टूबर से न्यूजीलैंड में शुरू होने वाली टी-20 सीरीज से पहले अपने विकेटकीपरों में बदलाव करना पड़ा है। जॉश इंग्लिस पिंडली में खिंचाव के कारण इस दौरे से बाहर रहेंगे और उनकी जगह एलेक्स कैरी को टीम में शामिल किया गया है।'

बयान में बताया गया है, 'इंगलिस ने इस हफ्ते की शुरुआत में पर्थ में रनिंग सेशन के बाद दाहिनी पिंडली में दर्द की शिकायत की थी और स्कैन के बाद माउंट माउंगानुई में होने वाली सीरीज से बाहर हो गए हैं।' फिटनेस की समस्या से जूझ रहे कैरी की टीम में वापसी को लेकर बयान में कहा गया है, 'कैरी के लिए यह पहली पिंडली की चोट नहीं है, पिछले साल भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में सब-फील्डर के रूप में खेलते हुए भी उन्हें चोट लगी थी।'

बदलाव के बाद ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम :

मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, एलेक्स कैरी, मैथ्यू शॉटर्, मिशेल ओवेन, माकर्स स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, सीन एबॉट, बेन ड्वार्शुइस, जेवियर बाटर्लेट, एडम जम्पा, जोश हेजलवुड और मैट कुहनेमैन।