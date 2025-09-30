गुवाहाटी : भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का पहला मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कुल मैच - 35

भारत - 31 जीत

वेस्टइंडीज - 4 जीत

पिच रिपोर्ट

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है और अक्सर यहां बड़े स्कोर वाले मैच देखने को मिलते हैं। लगातार उछाल और अच्छी गति के साथ, बल्लेबाज विकेट पर भरोसा कर सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ अपने शॉट खेल सकते हैं, खासकर पावरप्ले के दौरान। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच थोड़ी धीमी हो सकती है, जिससे स्पिनरों और गति में बदलाव करने वाले गेंदबाजों को खेलने का मौका मिल सकता है, लेकिन आम तौर पर यह स्ट्रोक्स बनाने में मददगार बनी रहती है। गेंदबाजों को यहां सफल होने के लिए विविधता और अनुशासन पर निर्भर रहना होगा। कुल मिलाकर हालात बल्लेबाजों के अनुकूल रहने की उम्मीद है, जिससे एक और रन-वे का मंच तैयार होगा।

प्लेइंग इलेवन

भारत : प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी

श्रीलंका : चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), अचिनी कुलसुरिया, सुगंधिका कुमारी, उदेशिका प्रबोधनी, इनोका राणावीरा