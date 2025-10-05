स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में आज दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड धमाकेदार है और वह इस रिकॉर्ड को और भी मजबूत करने उतरेगी। मैच से पहले हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मौसम और कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 इन सब बातों पर नजर डाल लेते हैं-

हेड टू हेड (वनडे)

कुल मैच - 11

भारत - 11 जीत

पाकिस्तान - 0

पिच रिपोर्ट

आर. प्रेमदासा स्टेडियम एक संतुलित सतह प्रदान करता है जो स्वाभाविक रूप से सपाट है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, इसकी स्थिति बिगड़ती जाती है। जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, यह सतह स्पिनरों के लिए अनुकूल होने लगती है। काली मिट्टी का यह विकेट शुरुआत में लगातार उछाल देता है, लेकिन बीच के ओवरों में धीमा और पकड़दार हो जाता है, जिससे टर्न और असमान उछाल में मदद मिलती है। तेज गेंदबाजों को, खासकर दिन-रात की परिस्थितियों में, बहुत कम सीम या स्विंग मिलती है, जिससे यह उपमहाद्वीपीय मुकाबलों के लिए स्पिनरों का स्वर्ग बन जाता है।

मौसम

कोलंबो में सुबह बारिश होने की संभावना है, जिससे टॉस में देरी हो सकती है। हालांकि, खेल के बाकी समय आसमान लगभग साफ रहने की संभावना है। रात में ठीक उसी समय जब टीमें लक्ष्य का पीछा कर रही होंगी, बारिश का दूसरा दौर शुरू होने का अनुमान है। ऐसी परिस्थितियों में दोनों टीमों के लिए लंबे समय तक सतर्क और एकाग्र रहना जरूरी हो जाता है, जो आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक साबित हो सकता है।

टीमें

भारत : प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, राधा यादव, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, श्री चरणी

पाकिस्तान : मुनीबा अली, ओमैमा सोहेल, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), एमान फातिमा, रमीन शमीम, शवाल जुल्फिकार, सैयदा अरूब शाह, डायना बेग, नशरा संधू, सादिया इकबाल, आलिया रियाज, सदफ शमास

