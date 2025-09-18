स्पोर्ट्स डेस्क: हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की अगुवाई वाली टीम इंडिया ( India women team) ने न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में महाराजा यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अपने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया (Australia) पर 102 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जो रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हैं और आगामी वनडे विश्व कप 2025 के लिए एक अच्छी तैयारी है।

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 102 रनों से हराया

भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 100 से ज्यादा रनों से हराने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। इससे पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम 92 रनों का था। मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर भी बनाया।

वनडे में ऑस्ट्रेलिया पर भारतीय महिला टीम की सबसे बड़ी जीत

1. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, न्यू चंडीगढ़ 2025- भारत महिला 102 रनों से जीती

2. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई 2004- भारत महिला टीम 88 रनों से जीती

स्मृति मंधाना ने जड़ा धमाकेदार शतक

भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने 117 रनों की शानदार पारी खेली। न्यू चंडीगढ़ में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल दिन पर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद भारत ने अपनी पारी की शुरुआत मजबूती से की। बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति ने मात्र 77 गेंदों में अपना 12वां एकदिवसीय शतक पूरा किया, जो एकदिवसीय मैचों में किसी भारतीय महिला का दूसरा सबसे तेज शतक है।

क्रांति गौड़ ने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी

293 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत मुश्किल रही। नई गेंद से क्रांति गौड़ (Kranti Gaur) और रेणुका ठाकुर (Renuka Thakur) शानदार फॉर्म में दिखी। पहले 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट पर 25 रन ही बना पाई। एलिस पेरी और बेथ मूनी दोनों को अपनी लय हासिल करने में दिक्कत हुई और जल्दी आउट हो गई।

ऑस्ट्रेलियाई मध्यक्रम गति नहीं बना पाया क्योंकि भारत के गेंदबाजों ने रन रेट पर कड़ी पकड़ बनाए रखी और लगातार विकेट लिए। जैसे-जैसे आवश्यक रन रेट बढ़ता गया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने गलतिया की। अंतिम 20 ओवरों में 158 रनों की जरूरत के साथ एशले गार्डनर और ताहलिया मैकग्राथ ने लक्ष्य को स्थिर करने का प्रयास किया। फिर क्रांति गौड़ ने आक्रमण पर वापसी की और कहर बरपाया और दो जल्दी विकेट चटकाए।

