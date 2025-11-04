नई दिल्ली : युवा बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी और IPL स्टार प्रियांश आर्य को मंगलवार को इस महीने के आखिर में दोहा में होने वाले राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए जितेश शर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए टीम में शामिल किया गया। इंडिया ए को ग्रुप बी में ओमान, UAE और पाकिस्तान ए के साथ रखा गया है जबकि ग्रुप ए में बांग्लादेश ए, हांगकांग, अफगानिस्तान ए और श्रीलंका ए हैं। यह टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर तक खेला जाएगा।

इंडिया ए अपना पहला मैच 14 नवंबर को UAE के खिलाफ खेलने के बाद 16 नवंबर को अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ए से खेलेगी। जितेश, जो अभी पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में हैं, IPL में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से भरी टीम की कप्तानी करेंगे जिसमें 14 साल के सूर्यवंशी भी शामिल हैं, जिन्होंने जबरदस्त पोटेंशियल दिखाया है। जितेश IPL ट्रॉफी जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का हिस्सा थे।

जितेश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20I में संजू सैमसन की जगह टीम में शामिल किया गया था और उन्होंने होबार्ट में नाबाद 22 रन बनाए थे, जिससे भारत ने मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी। BCCI ने एक रिलीज में कहा, 'सीनियर पुरुष चयन समिति ने कतर में होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया ए टीम का चयन किया है। यह टूर्नामेंट 14 से 23 नवंबर 2025 तक दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।'

सूर्यवंशी पर एक बार फिर नजर रहेगी। उन्होंने इस साल की शुरुआत में IPL के एक मैच में राजस्थान रॉयल्स के लिए गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 101 रन बनाकर पुरुषों के T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र के शतकवीर बनने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने पिछले महीने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत U-19 के यूथ टेस्ट में भी शतक बनाया था।

युवा टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज प्रियांश ने IPL में पंजाब किंग्स के लिए अपने प्रदर्शन और सितंबर में कानपुर में इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच एक अनऑफिशियल वनडे में शतक बनाने के बाद टीम में जगह बनाई है। इसके अलावा टीम में 26 साल के उभरते हुए लेफ्ट-आर्म पेसर गुरजपनीत सिंह भी हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले नागालैंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में तमिलनाडु के लिए हैट्रिक ली थी।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप की टीमों को पहले इंडिया इमर्जिंग के नाम से जाना जाता था, जो मुख्य रूप से अंडर-23 टूर्नामेंट था। हालांकि ज्यादातर देशों में भारत की तरह मजबूत U-23 प्रोग्राम नहीं हैं और उन्होंने ओपन टीमें भेजीं। इस साल भारत ने भी टीम में युवा और सीनियर खिलाड़ियों को मिलाकर ऐसा ही किया है।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया A टीम :

प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उप-कप्तान), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कप्तान) (विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, विजय कुमार वैशाक, युधवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा।

स्टैंड-बाय खिलाड़ी : गुरनूर सिंह बरार, कुमार कुशाग्र, तनुष कोटियन, समीर रिजवी, शेख रशीद

