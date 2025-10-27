Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : भारतीय स्पिनर राधा यादव ने ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला मैच खेला, जब मेजबान टीम ने टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैच में कुछ खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला किया। पहले छह ग्रुप मैचों में बेंच पर बैठने के बाद राधा ने नवी मुंबई में तीन विकेट लेकर इस मौके का फायदा उठाया। 

प्लेइंग इलेवन में अपने सिलेक्शन के बारे में बात करते हुए राधा ने कहा, 'जब भी आप भारत के लिए खेलते हैं, तो आप उस एक मौके का इंतजार करते हैं। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं कि मैं टीम की बारहवीं खिलाड़ी हूं, जहां मुझे कभी-कभी पहली इलेवन का हिस्सा न होने पर भी मैदान में उतरने का मौका मिलता है।' 

राधा ने 6-0-30-3 के आंकड़ों के साथ बॉलिंग डिपार्टमेंट में शानदार प्रदर्शन करने के अलावा बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना जोटी को डायरेक्ट हिट से रन आउट करके भी सफलता हासिल की। राधा ने कहा, 'मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी दोनों (बॉलिंग और फील्डिंग) पर असर डालती है। अगर मैं अच्छी फील्डिंग करती हूं, तो बॉलिंग आसान लगती है क्योंकि मैं पहले से ही जोश में होती हूं और अपने आप ही आक्रामकता बाहर आती है।' 

भले ही खराब मौसम के कारण मैच रद्द हो गया, लेकिन राधा ने अपने पहले वर्ल्ड कप मैच में गेंद और फील्ड पर अपनी काबिलियत साबित की। राधा ने आखिर में कहा, 'मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि यह वर्ल्ड कप था, लेकिन मैंने इसका मजा लिया और उम्मीद है कि हम अगले मैच में भी अच्छा करेंगे।' भारत का सामना 30 अक्टूबर को नवी मुंबई में दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगा। 