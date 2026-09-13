नई दिल्ली: एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट के नॉकआउट मुकाबलों के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। जापान में होने वाले इन खेलों के आयोजकों ने कुछ दोपहर के मुकाबलों को निर्धारित समय से 30 मिनट पहले शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि, महिला क्रिकेट के मुकाबलों और पुरुष क्रिकेट के प्रारंभिक चरण के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पुरुष क्रिकेट के नॉकआउट मुकाबले अब आधे घंटे पहले

नए शेड्यूल के अनुसार, दोपहर में खेले जाने वाले पुरुष क्रिकेट के कुछ नॉकआउट मुकाबले अब स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होंगे। पहले इन मुकाबलों का समय दोपहर 2:00 बजे निर्धारित था। वहीं, सुबह खेले जाने वाले मुकाबले पहले की तरह सुबह 9:00 बजे से ही शुरू होंगे। आयोजकों ने यह बदलाव मुकाबलों को पर्याप्त रोशनी में पूरा कराने के उद्देश्य से किया है।

किन मुकाबलों के समय में हुआ बदलाव?

समय में बदलाव मुख्य रूप से इन मुकाबलों पर लागू होगा:

दूसरा क्वार्टरफाइनल: 28 सितंबर 2026

दूसरा सेमीफाइनल: 1 अक्टूबर 2026

गोल्ड मेडल मुकाबला/फाइनल: 3 अक्टूबर 2026

इन सभी मुकाबलों को अब स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू किया जाएगा। बाकी मुकाबले अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार खेले जाएंगे।

भारत के संभावित क्वार्टरफाइनल का समय भी बदला

भारत का संभावित क्वार्टरफाइनल भी इस बदलाव से प्रभावित होगा। अगर भारतीय टीम संबंधित क्वार्टरफाइनल में पहुंचती है, तो उसका मुकाबला जापान के स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। जापान का समय भारत से 3 घंटे 30 मिनट आगे है। ऐसे में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे शुरू होगा।

पहले क्वार्टरफाइनल और पहले सेमीफाइनल का समय

पहला क्वार्टरफाइनल, पहला सेमीफाइनल और कांस्य पदक के लिए होने वाला मुकाबला अपने पुराने सुबह के स्लॉट में ही खेले जाएंगे। इन मुकाबलों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन मैचों के लिए सुबह 9:00 बजे का शुरुआती समय बरकरार रहेगा।

महिला क्रिकेट और प्रारंभिक दौर पर कोई असर नहीं

आयोजकों ने स्पष्ट किया है कि पुरुष क्रिकेट के नॉकआउट मुकाबलों के अलावा किसी अन्य चरण के शेड्यूल में बदलाव नहीं किया गया है। महिला क्रिकेट के सभी मुकाबले पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार खेले जाएंगे। इसके अलावा पुरुष क्रिकेट के प्रारंभिक दौर के मुकाबले भी अपने पुराने समय पर ही होंगे।

क्यों बदला गया मुकाबलों का समय?

आयोजकों ने समय में बदलाव की मुख्य वजह जापान में शाम के समय जल्दी अंधेरा होना बताई है। जिस मैदान पर मुकाबले खेले जाएंगे, वहां फ्लडलाइट्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पुरुष क्रिकेट के मुकाबले अक्सर लंबे खिंच सकते हैं। ऐसे में दोपहर 2:00 बजे मैच शुरू होने पर उनके खराब रोशनी में समाप्त होने का खतरा था। इस समस्या से बचने के लिए मुकाबलों को आधे घंटे पहले शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

दिन की रोशनी में पूरे होंगे नॉकआउट मुकाबले

नए शेड्यूल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नॉकआउट मुकाबले पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी में पूरे हो सकें। इससे खराब रोशनी के कारण मैच रोकने या परिणाम प्रभावित होने की संभावना कम होगी। आयोजकों को उम्मीद है कि इस बदलाव से खिलाड़ियों, टीमों और दर्शकों को बेहतर अनुभव मिलेगा।