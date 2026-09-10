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नई दिल्ली: एशियन गेम्स 2026 से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव हुआ है। चोटिल जेमिमा रोड्रिग्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं और उनकी जगह प्रातिका रावल को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि प्रातिका ने अभी तक महिला प्रीमियर लीग (WPL) में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनके शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है।

चोट के कारण जेमिमा रोड्रिग्स टूर्नामेंट से बाहर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एशियन गेम्स 2026 से पहले बड़ा झटका लगा है। जेमिमा रोड्रिग्स चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उन्हें वुमेंस हंड्रेड 2026 के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। जेमिमा की जगह प्रातिका रावल को टीम में शामिल किया गया है। प्रातिका ने मौजूदा वुमेंस टी20 एशिया कप 2026 में भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था।

तीन टी20I में प्रातिका के नाम 36 रन

प्रातिका रावल ने अब तक भारत के लिए तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के खिलाफ क्रमशः 22, 10 और 4 रन बनाए हैं। इस तरह तीन मैचों में उनके नाम कुल 36 रन हैं। हालांकि टी20 इंटरनेशनल में प्रातिका अभी अपनी पहचान नहीं बना पाई हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है।

WPL में अब तक नहीं मिला डेब्यू का मौका

प्रातिका रावल अभी तक महिला प्रीमियर लीग में अपना डेब्यू नहीं कर पाई हैं। WPL 2026 की नीलामी के शुरुआती दौर में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था। हालांकि नीलामी के एक्सेलेरेटेड राउंड में यूपी वॉरियर्ज ने प्रातिका को 50 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल कर लिया था। इसके बावजूद उन्हें WPL 2026 में खेलने का मौका नहीं मिला।

जेमिमा की जगह क्यों चुनी गईं प्रातिका?

जेमिमा भारत की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चौथी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों में शामिल हैं। उनकी गैरमौजूदगी टीम के लिए बड़ा नुकसान है। ऐसे में प्रातिका पर टीम मैनेजमेंट ने भरोसा जताया है। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े बताते हैं कि वह लंबी पारी खेलने और पारी को संभालने की क्षमता रखती हैं। टीम को उम्मीद होगी कि अगर शुरुआती विकेट गिरते हैं तो प्रातिका एंकर की भूमिका निभा सकती हैं।

वनडे में प्रातिका का शानदार रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल में अभी शुरुआती दौर में रहने वाली प्रातिका रावल वनडे क्रिकेट में भारत की भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने सिर्फ 26 वनडे पारियों में 1,189 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 47.56 रहा है। प्रातिका के नाम वनडे में दो शतक और आठ अर्धशतक भी हैं। यही रिकॉर्ड उन्हें एशियन गेम्स के लिए जेमिमा के रिप्लेसमेंट के तौर पर मजबूत विकल्प बनाता है।

एशियन गेम्स के लिए भारत की अपडेटेड टीम

जेमिमा रोड्रिग्स की जगह प्रातिका रावल के शामिल होने के बाद एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की अपडेटेड महिला टीम इस प्रकार है: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, जी. कमलिनी, भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल (फिटनेस के अधीन), राधा यादव, नंदनी शर्मा, प्रातिका रावल।

कब शुरू होगा भारत का एशियन गेम्स अभियान?

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम एशियन गेम्स 2026 में अपने अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को करेगी। भारत का क्वार्टर फाइनल मुकाबला मेजबान जापान के खिलाफ होगा। इसके बाद एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले 20 सितंबर को खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 22 सितंबर को होगा।

क्या टी20 एशिया कप सेमीफाइनल खेलेंगी प्रातिका?

भारत को वुमेंस टी20 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में 10 सितंबर को बांग्लादेश का सामना करना है। संभावना है कि भारतीय टीम प्रातिका रावल को प्लेइंग इलेवन में बरकरार रखेगी। बेंच पर मौजूद दूसरी बल्लेबाज 18 वर्षीय गुनालन कमलिनी हैं। ऐसे में जेमिमा की जगह टीम में शामिल की गई प्रातिका को एक और मौका मिलने की संभावना है।

गुनालन कमलिनी का भी रिकॉर्ड

गुनालन कमलिनी ने पिछले साल श्रीलंका के खिलाफ अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उस मुकाबले में उन्होंने 12 रन बनाए थे। कमलिनी ने मुंबई इंडियंस के लिए भी 14 मैच खेले हैं। इन मुकाबलों की 10 पारियों में उनके नाम 107 रन हैं। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप सेमीफाइनल में भारतीय टीम के पास प्रातिका रावल और गुनालन कमलिनी के रूप में विकल्प मौजूद हैं।