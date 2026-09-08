नई दिल्ली: एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा। हालांकि, कुछ खेलों में मुकाबले आधिकारिक उद्घाटन समारोह से पहले ही शुरू हो जाएंगे। भारत की एशियन गेम्स 2026 में शुरुआत 17 सितंबर से तेक़बॉल के साथ होगी। इसके बाद क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, शूटिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती और कई अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ी पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे।

भारत इस बार कई खेलों में अपने पिछले एशियन गेम्स खिताब को बचाने के इरादे से उतरेगा। पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के साथ-साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी अपने खिताब का बचाव करना चाहेगी। भारतीय दल में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स के कई पदक विजेता खिलाड़ी शामिल हैं।

एशियन गेम्स 2026 में भारत की शुरुआत कब?

भारत का अभियान 17 सितंबर से शुरू होगा। शुरुआती मुकाबलों में तेक़बॉल के साथ महिला क्रिकेट भी अहम रहेगा। भारत की महिला क्रिकेट टीम 18 सितंबर को जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल खेलेगी। एशियन गेम्स का आधिकारिक आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा, लेकिन कई खेलों की प्रतियोगिताएं इससे पहले शुरू हो जाएंगी।

भारत के स्टार खिलाड़ी और मेडल के बड़े दावेदार

भारत के कई बड़े नाम इस बार पदक की उम्मीदों के केंद्र में होंगे। बैडमिंटन में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। वेटलिफ्टिंग में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू पर नजर रहेगी। शूटिंग में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर भारत की प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। कुश्ती में पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत भारतीय चुनौती को मजबूत करेंगे। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन और कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन साक्षी चौधरी पर भी नजर रहेगी। एथलेटिक्स में भारत के 70 से ज्यादा ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हिस्सा लेने की तैयारी में हैं।

भारत की नजर किस पर?

भारत की पदक उम्मीदें कई खेलों में फैली हुई हैं। पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, मनु भाकर, अमन सहरावत और लवलीना बोरगोहेन जैसे बड़े नाम व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भारत के लिए पदक जीतने की कोशिश करेंगे। वहीं क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी जैसी टीम स्पर्धाओं में भारत अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने और खिताब बचाने की कोशिश करेगा।

Asian Games 2026: भारत के लिए अहम तारीखें एक नजर में

17 सितंबर: भारत का तेक़बॉल अभियान शुरू

18 सितंबर: महिला क्रिकेट में भारत बनाम जापान

20 सितंबर: बैडमिंटन, शूटिंग और कई अन्य खेलों में भारतीय अभियान

20 सितंबर: पुरुष हॉकी में भारत बनाम इंडोनेशिया

21 सितंबर: पुरुष कबड्डी में भारत बनाम जापान

23 सितंबर: वेटलिफ्टिंग शुरू

24 सितंबर: एथलेटिक्स और पुरुष क्रिकेट के आसपास का प्रमुख खेल चरण

28 सितंबर: पुरुष क्रिकेट क्वार्टर फाइनल में भारत

30 सितंबर: कुश्ती शुरू

1 अक्टूबर: पुरुष क्रिकेट सेमीफाइनल

3 अक्टूबर: पुरुष क्रिकेट फाइनल/कांस्य पदक मुकाबला

4 अक्टूबर: एशियन गेम्स 2026 का समापन

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार एशियन गेम्स 2026 में प्रतियोगिताएं अलग-अलग खेलों में 17 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक चलेंगी। क्रिकेट के पुरुष क्वार्टर फाइनल 28 सितंबर, सेमीफाइनल 1 अक्टूबर और फाइनल 3 अक्टूबर को निर्धारित हैं।