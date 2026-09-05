नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए Asian Games 2026 से पहले होटल और सुविधाओं को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। Indian Olympic Association (IOA) ने क्रिकेट के लिए किसी भी तरह की विशेष व्यवस्था करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब BCCI के सामने दो विकल्प हैं—या तो खिलाड़ियों को आयोजकों की ओर से तय आधिकारिक होटल में ठहराया जाए या फिर बोर्ड खुद उनके रहने, खाने और ट्रांसपोर्ट की पूरी व्यवस्था करे।

IOA ने क्रिकेट के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट से किया इनकार

IOA ने साफ कर दिया है कि Asian Games में शामिल सभी 36 खेलों के खिलाड़ियों, कोचों और अधिकारियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। क्रिकेट को अलग से सुविधाएं देने के लिए IOA आयोजकों पर दबाव नहीं बनाएगा।

IOA के CEO रघुराम अय्यर ने बताया कि BCCI ने सुविधाओं का जायजा लेने के लिए एक एडवांस टीम जापान भेजने पर विचार किया है। उन्होंने कहा, 'BCCI CEO हेमांग अमीन ने हमसे संपर्क किया था और हमारी अच्छी बातचीत हुई। वे सुविधाओं का आकलन करने के लिए जापान में एक एडवांस टीम भेजने पर विचार कर रहे हैं। IOA को इससे कोई समस्या नहीं है। उनके आकलन के आधार पर वे तय कर सकते हैं कि उन्हें आयोजकों की सुविधाओं का इस्तेमाल करना है या अपनी व्यवस्था करनी है।'

BCCI के सामने होंगे दो विकल्प

IOA के मुताबिक, अगर BCCI को आयोजकों की ओर से दिए गए होटल और दूसरी सुविधाएं पर्याप्त नहीं लगती हैं, तो बोर्ड अपनी अलग व्यवस्था कर सकता है। हालांकि, ऐसी स्थिति में रहने, खाने, ट्रांसपोर्ट और खिलाड़ियों को समय पर मुकाबले के आयोजन स्थल तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी BCCI की होगी। अय्यर ने कहा, 'BCCI और आयोजकों को मिलकर सबसे बेहतर समाधान निकालना होगा। IOA सभी खेलों, खिलाड़ियों, कोचों और पूरी टीम के साथ समान व्यवहार करता है।'

क्रिकेट टीमों के लिए कौन से होटल तय किए गए हैं?

Asian Games के आयोजकों ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए तीन सितारा APA Hotel Nagoya Ekimae और महिला टीम के लिए चार सितारा Meitetsu Grand Hotel तय किया है। दोनों टीमों के लिए ट्विन-शेयरिंग व्यवस्था रखी गई है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सुविधाएं भारतीय क्रिकेटरों के आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पांच सितारा होटलों के स्तर की नहीं हैं। इसी वजह से BCCI को कमरों के आकार, खिलाड़ियों के आराम और लॉजिस्टिक्स को लेकर चिंता है।

अपनी व्यवस्था कर सकता है BCCI

BCCI पहले ही संकेत दे चुका है कि अगर आयोजकों की ओर से मिलने वाली सुविधाएं उसकी जरूरतों के मुताबिक नहीं हुईं तो वह खिलाड़ियों के लिए अपनी व्यवस्था कर सकता है। हालांकि, अलग होटल में ठहरने का फैसला सिर्फ रहने की सुविधा तक सीमित नहीं होगा। इसका असर खिलाड़ियों से जुड़े एंटी-डोपिंग प्रोटोकॉल पर भी पड़ सकता है। ऐसे में BCCI को अपनी योजना के बारे में IOA के जरिए आयोजकों को जानकारी देनी होगी।

Asian Games में डिफेंडिंग चैंपियन है भारत

भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमें Asian Games में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेंगी। भारत ने Hangzhou 2022 में पुरुष और महिला दोनों T20 क्रिकेट प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीता था। Asian Games 2026 में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 17 सितंबर से होगी, जबकि पुरुषों की प्रतियोगिता इसके एक सप्ताह बाद शुरू होगी।

सुविधाओं को लेकर पहले भी उठे सवाल

क्रिकेट को लेकर सुविधाओं का मुद्दा पहले भी चर्चा में रहा है। BCCI की चिंता मुख्य रूप से खिलाड़ियों के रहने, कमरे के आकार, खाने, ट्रांसपोर्ट और मैच स्थलों तक पहुंचने की व्यवस्था को लेकर है। अब IOA के रुख के बाद BCCI को खुद तय करना होगा कि वह आयोजकों की ओर से तय होटल स्वीकार करता है या खिलाड़ियों के लिए अलग व्यवस्था करता है। अगर बोर्ड अपनी व्यवस्था चुनता है तो उससे जुड़े सभी खर्च और लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी भी उसी की होगी।