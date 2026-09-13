नई दिल्ली: भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की आक्रामक सोच और शानदार मैन-मैनेजमेंट की जमकर तारीफ की है। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अय्यर ने कहा कि गंभीर हमेशा जीतने के इरादे से मैदान पर उतरते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गंभीर खिलाड़ियों के बीच भरोसा और आत्मविश्वास बनाने पर काफी जोर देते हैं।

गंभीर की आक्रामक सोच के कायल हैं अय्यर

श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर अपने करियर के अलग-अलग चरणों में एक साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके हैं। अब गंभीर भारतीय टीम के मुख्य कोच हैं और अय्यर टीम की टी20 कप्तानी संभाल रहे हैं। दोनों के बीच पहले से मौजूद तालमेल को अय्यर टीम के लिए काफी फायदेमंद मानते हैं।

गंभीर की कोचिंग शैली पर बात करते हुए अय्यर ने कहा, 'मुझे लगता है कि उनकी सोच बहुत आक्रामक है। वह ऐसे व्यक्ति हैं, जो मैदान पर उतरते ही हमेशा जीतने की कोशिश करते हैं।'

खिलाड़ियों के बीच भरोसा बनाते हैं गंभीर

अय्यर ने कहा कि गंभीर की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनकी जीतने की भूख नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को संभालने का उनका तरीका भी है। उनके मुताबिक, गंभीर टीम के हर खिलाड़ी को उसकी भूमिका के बारे में स्पष्टता देते हैं और सभी के अंदर भरोसा पैदा करते हैं। भारतीय कप्तान ने कहा, 'वह टीम के अंदर काफी भरोसा और आत्मविश्वास पैदा करते हैं। हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका के बारे में स्पष्टता होती है और वह जानता है कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है।'

उन्होंने आगे कहा, 'उनका खिलाड़ियों के साथ आमने-सामने बातचीत करने और उन्हें संभालने का तरीका शानदार है। आगे किसी भी टूर्नामेंट में यह बहुत जरूरी होता है कि आपका हर खिलाड़ी के साथ इस तरह का रिश्ता हो, क्योंकि हम सभी अपने-अपने तरीके से अलग हैं और आपको हर खिलाड़ी को समझना होता है।'

चोट या फिटनेस समस्या से टीम पर असर नहीं पड़ेगा

फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के कारण टीम के संयोजन में होने वाले बदलावों पर भी अय्यर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के पास पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं और किसी खिलाड़ी के चोटिल होने की स्थिति में दूसरा खिलाड़ी उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है।

अय्यर ने कहा कि टीम में मौजूद हर खिलाड़ी में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है। इसलिए किसी एक खिलाड़ी की अनुपलब्धता से टीम की रणनीति या संतुलन पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा।

बुमराह की वापसी पर अय्यर ने दिया अपडेट

जसप्रीत बुमराह की चोट से वापसी पर बात करते हुए श्रेयस अय्यर ने तेज गेंदबाज की एकाग्रता और जीत हासिल करने की भूख की तारीफ की। अय्यर ने बताया कि हाल ही में उनकी बुमराह से बातचीत हुई है और तेज गेंदबाज पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं।

कप्तान के मुताबिक, बुमराह मैच फिटनेस हासिल करने और भारतीय टीम को बड़े खिताब जिताने में योगदान देने के लिए काफी उत्सुक हैं। उनकी वापसी से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

ओपनिंग को लेकर सस्पेंस बरकरार

प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की ओपनिंग जोड़ी को लेकर भी सवाल पूछे गए। टीम के सामने अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी में से खिलाड़ियों के चयन को लेकर दुविधा है। अय्यर ने इस चयन को समस्या के बजाय टीम की मजबूती बताया। उन्होंने कहा कि मैदान पर उतरने वाले किसी भी खिलाड़ी को टीम मैनेजमेंट का पूरा समर्थन मिलेगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह और मुख्य कोच गौतम गंभीर बेंच पर बैठे खिलाड़ियों के साथ लगातार सीधी बातचीत करते हैं, ताकि वे आत्मविश्वास बनाए रखें और मौका मिलने पर पूरी तरह तैयार रहें।

ईशान किशन की फिटनेस पर राहत

ईशान किशन की फिटनेस को लेकर भी श्रेयस अय्यर ने सकारात्मक अपडेट दिया। अभ्यास सत्र के दौरान ईशान को पीठ में मामूली परेशानी हुई थी, जिसके बाद उनकी उपलब्धता पर सवाल उठने लगे थे।

अय्यर ने इसे हल्का खिंचाव बताया और कहा कि व्यस्त कार्यक्रम के कारण ऐसी छोटी समस्या हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन के आराम के बाद ईशान पूरी तरह फिट हो जाएंगे और अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे।

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 की तैयारी

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम की नजरें सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करने पर होंगी, जबकि अफगानिस्तान भारत के खिलाफ अपनी पहली टी20 इंटरनेशनल जीत दर्ज करना चाहेगा।