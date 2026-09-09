नई दिल्ली: Asian Games 2026 के दौरान भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों के ठहरने को लेकर उठे सवालों पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने स्थिति साफ कर दी है। भारतीय क्रिकेटर्स को टूर्नामेंट के दौरान कोई अलग होटल या विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। टीमों के लिए Asian Games 2026 के आयोजकों की ओर से तय की गई accommodation में ही रहने का फैसला किया गया है।

होटल को लेकर BCCI ने क्या कहा?

भारतीय क्रिकेट टीम आमतौर पर विदेशी दौरों पर बेहतरीन और टॉप रेटेड होटलों में ठहरती है, लेकिन Nagoya में होटल की कमी के कारण Asian Games के दौरान ऐसा नहीं होगा। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि बोर्ड को खिलाड़ियों के लिए तय किए गए accommodation से कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने साफ किया कि यह पांच सितारा होटल नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त और अच्छा इंतजाम है।

राजीव शुक्ला ने दिल्ली में भारतीय दल के विदाई समारोह के दौरान कहा, 'आयोजक जो भी व्यवस्था कर रहे हैं, हम वहीं ठहर रहे हैं और हम लगातार यह देख रहे हैं कि खिलाड़ियों को किस तरह का accommodation दिया जा रहा है, ताकि वे आरामदायक रहें। निश्चित रूप से यह पांच सितारा नहीं है, लेकिन अच्छी व्यवस्था है।'

खिलाड़ियों के कमरे को लेकर भी हुआ था सवाल

इस विवाद की शुरुआत Pakistan Cricket Board (PCB) की ओर से उठाए गए सवालों के बाद हुई थी। दावा किया गया था कि खिलाड़ियों के कमरों में पर्याप्त जगह नहीं है और अगर कोई खिलाड़ी अपना kitbag खोलता है तो कमरे में खड़े होने तक की जगह नहीं बचेगी। इस पर राजीव शुक्ला ने सफाई देते हुए बताया कि भारतीय क्रिकेटर्स twin-sharing rooms में नहीं रहेंगे।

उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के पास पर्याप्त जगह होगी और accommodation आरामदायक है। शुक्ला ने बताया कि BCCI ने खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराए गए accommodation की तस्वीरें और वीडियो भी देखे हैं। उनके मुताबिक, दूसरा विकल्प खिलाड़ियों को Osaka या Tokyo में ठहराने का था, जो Nagoya से काफी दूर पड़ता।

अलग-अलग कैटेगरी में होगी खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था

Indian Olympic Association (IOA) की अध्यक्ष पीटी उषा ने भी विदाई समारोह में accommodation को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि Asian Games में खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग कैटेगरी की रहने की व्यवस्था की गई है। इसमें जहाज पर बनाए गए कमरों से लेकर छोटे villas तक अलग-अलग विकल्प शामिल हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम को भी आयोजकों की ओर से पहले से तय accommodation में ही रहना होगा। BCCI ने स्पष्ट किया है कि क्रिकेटर्स को preferential treatment नहीं दिया जाएगा। बोर्ड का फोकस इस बात पर है कि उपलब्ध व्यवस्था में खिलाड़ी आराम से रह सकें और टूर्नामेंट के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।

कब शुरू होगा भारतीय महिला टीम का अभियान?

Harmanpreet Kaur की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम Asian Games 2026 में अपने अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को मेजबान Japan के खिलाफ करेगी। महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का सेमीफाइनल 20 सितंबर को खेला जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला 22 सितंबर को होगा।

वहीं Shreyas Iyer की कप्तानी वाली भारतीय पुरुष टीम भी Asian Games में हिस्सा लेगी। पुरुष टीम 22 सितंबर को Japan के खिलाफ एक ऐतिहासिक one-off T20I मैच खेलेगी। इसके बाद भारत 28 सितंबर से अपने मुख्य अभियान की शुरुआत करेगा, हालांकि उसके quarterfinal opponent का फैसला बाद में होगा।

पुरुष टीम का knockout schedule

भारतीय पुरुष टीम के लिए Asian Games 2026 में quarterfinal मुकाबला 28 सितंबर को होगा। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले 2 अक्टूबर को खेले जाएंगे, जबकि पुरुष क्रिकेट का फाइनल 3 अक्टूबर को होगा। भारत की नजर एक बार फिर Asian Games में स्वर्ण पदक जीतने पर होगी।

भारत ने Hangzhou 2023 Asian Games में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में क्रिकेट का gold medal जीता था। महिला टीम ने फाइनल में Sri Lanka को 19 रन से हराया था, जबकि पुरुष टीम ने बारिश से प्रभावित फाइनल में Afghanistan के खिलाफ gold medal अपने नाम किया था। अब भारतीय टीमें Asian Games 2026 में अपने खिताब का बचाव करने उतरेंगी।