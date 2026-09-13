नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला रविवार, 13 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 7:00 बजे होगा। दोनों टीमें सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कुल मैच: 15

भारत जीता: 14

अफगानिस्तान जीता: 0

कोई परिणाम नहीं: 1

पिच रिपोर्ट (अरुण जेटली स्टेडियम)

नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। मैदान की बाउंड्री अपेक्षाकृत छोटी होने के कारण यहां तेज रन बनते हैं और छक्के-चौके देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, स्पिन गेंदबाजों को सतह से मदद मिल सकती है। रात के मुकाबले में ओस भी अहम भूमिका निभा सकती है।

मौसम का हाल

दिल्ली में मैच के दौरान बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, मुकाबले के समय बारिश की संभावना लगभग 40 से 64 प्रतिशत तक रह सकती है। अगर बारिश होती है तो मैच की शुरुआत में देरी या बीच में रुकावट देखने को मिल सकती है। हालांकि, फिलहाल मुकाबले के पूरे होने की उम्मीद बनी हुई है।

वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी खास नजरें

भारत के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज में आकर्षण का केंद्र होंगे। उन्होंने इंग्लैंड दौरे के दौरान भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। अब घरेलू परिस्थितियों में उनके प्रदर्शन पर सभी की निगाहें रहेंगी।

वैभव के अलावा भारतीय टीम में ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे और नितीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं। ये खिलाड़ी बल्लेबाजी के साथ-साथ ऑलराउंड क्षमता से टीम को मजबूती देते हैं।

संभावित प्लेइंग 11

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, दरवेश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, राशिद खान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी और नवीन-उल-हक।

मैच की पूरी जानकारी

मैच: भारत बनाम अफगानिस्तान, पहला टी20 इंटरनेशनल

तारीख: रविवार, 13 सितंबर 2026, शाम 7:30 बजे

स्थान: अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली

टीवी पर लाइव: Sony Sports Ten 3, 4 और 5 SD एवं HD

लाइव स्ट्रीमिंग: FanCode ऐप और वेबसाइट.