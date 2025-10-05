स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में आज दोपहर 3 बजे से खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना लिए हैं।

पिच रिपोर्ट

आर. प्रेमदासा स्टेडियम एक संतुलित सतह प्रदान करता है जो स्वाभाविक रूप से सपाट है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, इसकी स्थिति बिगड़ती जाती है। जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, यह सतह स्पिनरों के लिए अनुकूल होने लगती है। काली मिट्टी का यह विकेट शुरुआत में लगातार उछाल देता है, लेकिन बीच के ओवरों में धीमा और पकड़दार हो जाता है, जिससे टर्न और असमान उछाल में मदद मिलती है। तेज गेंदबाजों को, खासकर दिन-रात की परिस्थितियों में, बहुत कम सीम या स्विंग मिलती है, जिससे यह उपमहाद्वीपीय मुकाबलों के लिए स्पिनरों का स्वर्ग बन जाता है।

मौसम

कोलंबो में सुबह बारिश होने की संभावना है, जिससे टॉस में देरी हो सकती है। हालांकि, खेल के बाकी समय आसमान लगभग साफ रहने की संभावना है। रात में ठीक उसी समय जब टीमें लक्ष्य का पीछा कर रही होंगी, बारिश का दूसरा दौर शुरू होने का अनुमान है। ऐसी परिस्थितियों में दोनों टीमों के लिए लंबे समय तक सतर्क और एकाग्र रहना जरूरी हो जाता है, जो आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक साबित हो सकता है।

प्लेइंग 11

पाकिस्तान महिला : मुनीबा अली, सदफ शमास, सिदरा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कप्तान), नतालिया परवेज, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल

भारत महिला : प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (डब्ल्यू), स्नेह राणा, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, श्री चरणी