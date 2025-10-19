Go to PunjabKesari.in

, Author: Niklesh Jain
Sports
FacebookTwitterLinkedin

क्वीबेरॉन﻿ , फ्रांस ( निकलेश जैन ) भारत ने विश्व रेलवे शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 15 में से 15 अंक हासिल कर चैंपियनशिप जीत ली है । फ्रांस के क्वीबेरॉन में 7 से 9 अक्टूबर तक खेले गए इस टूर्नामेंट में भारत ने जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और चेक गणराज्य जैसी ताकतवर टीमों को करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम में कुल छह खिलाड़ी ग्रांड मास्टर दीप्तयान घोष, इंटरनेशनल मास्टर हिमल गुसैन, ग्रांड मास्टर  मित्रभा गुहा, इंटरनेशनल मास्टर नीलाश साहा, ग्रांड मास्टर पी श्याम निखिल, ग्रांड मास्टर विषाख एन आर थे और कोच थे टी जे सुरेशकुमार । टीम ने स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया को 6-0 से हराया जबकि जर्मनी को 5.5-0.5 और चेक गणराज्य को 5-1 से मात दी। मित्रभा, हिमल और नीलाश ने बिना एक भी मैच हारे 5 में से 5 जीत हासिल कीं। दीप्तयान, विषाख और श्याम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 4.5 अंक बनाए। विश्व के 11 देशों की 74 खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जिसमें चार ग्रैंडमास्टर्स और दो इंटरनेशनल मास्टर्स शामिल थे। भारत की यह जीत उसकी शतरंज क्षमता और टीम भावना का प्रभावशाली प्रदर्शन है। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे शतरंज टीम के लिए गर्व का विषय है और विश्व स्तर पर भारत की शतरंज स्थिति को और मजबूती प्रदान करती है।