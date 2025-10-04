स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेहमान टीम को पारी और 140 रनों से करारी शिकस्त दी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में रवींद्र जडेजा ने ऑलराउंड प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने शानदार शतक जड़ने के साथ-साथ वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में चार महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए। दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत की पहली पारी में विशाल स्कोर

भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन बनाकर पारी घोषित की। इस स्कोर में रवींद्र जडेजा के शतक ने अहम भूमिका निभाई। जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी महज 162 रनों पर सिमट गई, जिससे भारत को 286 रनों की विशाल बढ़त हासिल हुई।

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में भी लचर प्रदर्शन

खेल के तीसरे दिन (4 अक्टूबर) लंच के बाद वेस्टइंडीज की दूसरी पारी केवल 146 रनों पर ढेर हो गई। मेहमान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 50 रन के अंदर ही उनके पांच विकेट गिर चुके थे। रवींद्र जडेजा ने जॉन कैम्पबेल (14 रन), ब्रैंडन किंग (5 रन) और शाई होप (1 रन) को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद सिराज ने तेजनारायण चंद्रपॉल (8 रन) को आउट किया, जबकि चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने कप्तान रोस्टन चेज को सस्ते में निपटाया।

पांच विकेट गिरने के बाद एलिक अथानाज (38 रन) और जस्टिन ग्रीव्स (25 रन) ने छठे विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी की, जो वेस्टइंडीज की पारी में सबसे बड़ी साझेदारी रही। हालांकि, इस साझेदारी के टूटते ही वेस्टइंडीज की हार तय हो गई।

भारतीय गेंदबाजों का दबदबा

भारत की ओर से रवींद्र जडेजा ने दूसरी पारी में चार विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज ने तीन विकेट हासिल किए। कुलदीप यादव को दो और वॉशिंगटन सुंदर को एक विकेट मिला। भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया और तीसरे दिन ही मैच का नतीजा निकाल लिया।

अगला मुकाबला

सीरीज का दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली में शुरू होगा। भारत इस जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त ले चुका है और अगले मैच में भी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है। वेस्टइंडीज की टीम को अपनी बल्लेबाजी और रणनीति में सुधार करना होगा ताकि वे भारतीय चुनौती का सामना कर सकें।