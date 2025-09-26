ब्रिसबेन : वेदांत त्रिवेदी (86) और राहुल कुमार (62) की अर्धशतकीय पारियों के बाद खिलन पटेल (चार विकेट) और उद्धव मोहन (तीन विकेट) की घातक गेंदबाजी की बदौलत भारत की अंडर-19 टीम ने शुक्रवार को तीसरे एकदिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया को 167 रनों से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ भारतीय टीम ने तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली।

281 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की अंडर -19 को पहले ही ओवर में कनिष्क चौहान ने एलेक्स ली यंग (चार) को आउटकर पहला झटका दिया। इसके बाद उद्धव मोहन ने स्टीवन होगन (नौ), कप्तान विल मालाजचुक (15) को आउटकर ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया। टॉम होगन ने एलेक्स टर्नर के साथ चौथे विकेट के लिए 50 रन जोड़े। 20वें ओवर में कनिष्क चौहान ने एलेक्स टर्नर (32) को आउटकर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दिया।

इसके बाद भारतीय क्षेत्ररक्षकों ने दबाव बनाते हुए टॉम होगन (28) को रन आउट कर दिया। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज अधिक देर नहीं टिक सके और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 28.3 ओवर में 113 रन पर ढ़ेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया के आठ बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। भारत की ओर से खिलन पटेल ने 7.3 ओवर में 26 रन देकर (चार विकेट) लिये। उद्धव मोहन ने पांच ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट झटके। कनिष्क चौहान ने दो बल्लेबाजों को आउट किया।

इससे पहले आज यहां भारत की अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारत को पहला झटका दूसरे ही ओवर में कप्तान आयुष म्हात्रे (चार) के रूप में लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये विहान मल्होत्रा ने वैभव सूर्यवंशी के साथ पारी को आगे बढ़ाया और स्कोर को 36 रन तक ले गये, इसी दौरान चार्ल्स लैचमुंड ने वैभव सूर्यवंशी (16) को अपना शिकार बना लिया। वेदांत त्रिवेदी ने विहान मल्होत्रा के साथ तीसरे विकेट के लिये 69 रन जोड़े। 21वें ओवर में विल मालाजचुक ने विहान मल्होत्रा (40) को आउटकर पवेलियन भेज दिया।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल मल्होत्रा ने वेदांत त्रिवेदी के साथ चौथे विकेट के लिए 101 रनों की शतकीय साझेदारी कर टीम के लिए बड़े स्कोर की नींव रखी। 38वें ओवर में केसी बाटर्न ने शतक की ओर बढ़ रहे वेदांत त्रिवेदी को आउट कर पवेलियन भेज दिया। वेदांत त्रिवेदी ने 92 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 86 रनों की पारी खेली। हरवंश पंगालिया (23) पांचवें विकेट के रूप में आउट हुए। राहुल कुमार ने 84 गेंदों में छह चौकों की मदद से 62 रन बनाए।

कनिष्क चौहान (सात), अमब्रिश (एक), दीपेश देवेंद्रन दो रन बनाकर आउट हुये। भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट पर 280 रन का स्कोर बनाया। खिलन पटेल 20 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया अंडर -19 टीम के लिए विल बायरोम, केसी बाटर्न ने तीन-तीन विकेट लिये। चार्ल्स लैचमुंड, बेन गॉडर्न, विल मलाजचुक ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।