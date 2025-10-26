सिडनी: भारत ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हराया, लेकिन इस जीत के बाद टीम को बड़ा झटका लगा है। स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) चोटिल हो गए हैं और कम से कम तीन हफ्ते तक क्रिकेट से दूर रहेंगे।

तीसरे वनडे के दौरान अय्यर को बाएं रिब के पास चोट लगी जब उन्होंने एलेक्स कैरी का कैच पकड़ा। झटका लगने के बाद उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया और अस्पताल में स्कैन कराया गया।

BCCI के एक सूत्र ने बताया, 'श्रेयस को मैच के दौरान अस्पताल ले जाया गया था। शुरुआती जांच में रिब पर झटका बताया गया है और उन्हें कम से कम तीन हफ्ते तक आराम करना होगा। रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि रिकवरी में ज़्यादा समय लगेगा या नहीं। अगर हेयरलाइन फ्रैक्चर पाया गया तो वापसी और देर से हो सकती है।'

मैच के दौरान अय्यर ने शानदार कैच लेकर एलेक्स कैरी को हरशित राणा की गेंद पर आउट किया, लेकिन गिरते समय जोरदार तरीके से जमीन पर आ गिरे, जिससे उनके रिब पर चोट आई।अभी यह साफ नहीं है कि अय्यर 30 नवंबर से शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज में फिट होकर लौट पाएंगे या नहीं।

BCCI ने बयान में कहा, 'श्रेयस अय्यर को फील्डिंग के दौरान बाएं रिब में चोट लगी है। उन्हें आगे की जांच और मूल्यांकन के लिए अस्पताल ले जाया गया है।'

गौर है कि तीसरे वनडे में भारत की ओर से रोहित शर्मा (121) और विराट कोहली (74) की बेहतरीन पारियों की बदौलत टीम ने 237 रन का लक्ष्य 69 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया।