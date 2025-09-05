स्पोर्ट्स डेस्कः भारत ने बृहस्पतिवार को यहां पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सुपर 4 चरण के अपने दूसरे मैच में मलेशिया को 4-1 से हरा दिया। भारतीय टीम ने धीमी शुरुआत की जबकि शफीक हसन ने दूसरे ही मिनट में मलेशिया को बढ़त दिला दी लेकिन मेजबान टीम ने शानदार वापसी की। मनप्रीत सिंह (17वें मिनट), सुखजीत सिंह (19वें मिनट), शिलानंद लाकड़ा (24वें मिनट) और विवेक सागर प्रसाद (38वें मिनट) ने भारत के लिए गोल किए। भारत ने बुधवार को अपने पहले सुपर 4 मैच में कोरिया के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला था।
इस जीत से भारत दो मैच में चार अंक के साथ सुपर 4 तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। वह चीन और मलेशिया से आगे है जिनके तीन-तीन अंक हैं जबकि गत चैंपियन कोरिया केवल एक अंक के साथ अंतिम स्थान पर है। शुक्रवार को विश्राम के बाद भारत शनिवार को सुपर 4 के अपने अंतिम मैच में चीन से भिड़ेगा जबकि मलेशिया का सामना कोरिया से होगा। रविवार को होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए भारत को चीन के खिलाफ सिर्फ ड्रॉ की आवश्यकता है। मलेशिया बृहस्पतिवार को अपने दो मुख्य खिलाड़ियों के बिना खेला। पिछले मैच में चीनी खिलाड़ियों के साथ मैदान पर हुई झड़प के बाद अनुशासनहीनता के कारण फितरी सारी को मैच के लिए निलंबित कर दिया गया था।
अबू कमाल अजराई भी भारत के खिलाफ नहीं खेले। भारत को दूसरे ही मिनट में झटका लगा जब मलेशिया ने हसन के गोल से बढ़त बना ली। मलेशियाई खिलाड़ी हसन ने संजय और जुगराज सिंह को चकमा देकर अपनी रिवर्स स्टिक से गेंद को गोल में पहुंचा दिया। पहले क्वार्टर में भारतीय रक्षा पंक्ति थोड़ी कमजोर दिखी लेकिन उसने कोई और गोल नहीं खाया। शुरुआती हमले को छोड़कर भारत ने पहले क्वार्टर में गेंद पर कब्जा और मौकों के मामले में दबदबा बनाए रखा।
भारत ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और दूसरे क्वार्टर के शुरुआती मिनट में लगातार पांच पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए जिनमें से आखिरी को मनप्रीत ने गोल में बदला। मनप्रीत ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के फ्लिक को हाफिजुद्दीन ओथमान द्वारा बचाए जाने के बाद रिबाउंड से गोल किया। भारतीय खिलाड़ियों ने फिर जोरदार हमले किए और दो मिनट बाद उनके प्रयास रंग लाए। शिलानंद से मिले पास पर सुखजीत ने नजदीक से गोल दागा। इस बढ़त के बाद भारतीय खिलाड़ी अलग नजर आए और उन्होंने मलेशियाई गोल पर लगातार हमले करते रहे। भारत ने जल्द ही शिलानंद के जरिए स्कोर 3-1 कर दिया। हार्दिक सिंह ने दिलप्रीत सिंह को पास दिया और शिलानंद ने मलेशियाई गोलकीपर के पास से इसे डिफ्लेक्ट कर दिया। पहले हाफ के बाद भारत 3-1 से आगे रहा।
दूसरे हाफ के दो मिनट बाद मलेशिया ने अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया लेकिन भारतीय गोलकीपर कृष्ण बहादुर ने शानदार बचाव करते हुए सैयद चोलन को गोल करने से रोक दिया। भारत को 38वें मिनट में अपना छठा पेनल्टी कॉर्नर मिला और जुगराज की फ्लिक पोस्ट से टकरा गई। इसके बाद सुमित ने मनप्रीत को पास किया जिनके दाईं ओर से आए पास को विवेक ने गोल में पहुंचा दिया। अंतिम क्वार्टर में भारत ने सर्कल में कई मौके बनाए लेकिन उन्हें गोल में नहीं बदल पाए। एक अन्य मैच में चीन ने सुपर 4 के अपने दूसरे मैच में गत चैंपियन और पांच बार की चैंपियन कोरिया को 3-0 से हरा दिया।
चीन के लिए बेन्हाई चेंग (13वें और 43वें मिनट) ने दो गोल किए जबकि जीशेंग गाओ (43वें मिनट) ने पेनल्टी कॉर्नर पर एक गोल किया। बुधवार को मलेशिया के खिलाफ 0-2 से हार के बाद यह चीन की सुपर 4 चरण में पहली जीत थी। वहीं बांग्लादेश ने अशरफुल इस्लाम और रोमन सरकार के दो-दो गोल की बदौलत कजाखस्तान को 5-1 से हराकर पांचवें-छठे स्थान के प्ले-ऑफ मैच में प्रवेश किया। इस्लाम (10वें और 23वें मिनट) और सरकार (28वें और 33वें मिनट) के अलावा तैयब अली (34वें मिनट) ने एक गोल किया। कजाखस्तान की ओर से एकमात्र गोल अल्टिनबेक ऐतकालीयेव (38वें मिनट) ने किया।