चेन्नई: भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा है कि टीम को बड़े टूर्नामेंट जीतने का पूरा भरोसा है। उन्होंने ओलंपिक सहित प्रमुख प्रतियोगिताओं में भारत के हालिया प्रदर्शन का ज़िक्र करते हुए बताया कि हॉकी इंडिया लीग (HIL) के बाद टीम के पास विश्व कप की तैयारी के लिए पर्याप्त समय होगा।

हरमनप्रीत सिंह ने कहा, 'हां, हमें भरोसा है। पिछले दो ओलंपिक में हमने कांस्य पदक जीते हैं और इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। इस लीग के बाद हमारे पास विश्व कप की तैयारी के लिए अच्छा समय रहेगा।'

41 साल बाद ओलंपिक में लगातार पदक

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में लगातार कांस्य पदक जीतकर 41 साल बाद ओलंपिक में बैक-टू-बैक मेडल का कारनामा किया। इस उपलब्धि ने टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

हॉकी इंडिया लीग 2026 का पूरा शेड्यूल

पुरुषों की हॉकी इंडिया लीग 2026 का आयोजन 3 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक चेन्नई, रांची और भुवनेश्वर में किया जाएगा। लीग का आगाज़ 3 जनवरी को चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में तमिलनाडु ड्रैगन्स बनाम हैदराबाद तूफान्स मुकाबले से होगा।

पुरुषों की लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी— तमिलनाडु ड्रैगन्स, हैदराबाद तूफान्स, JSW सूरमा हॉकी क्लब, श्राची राढ़ बंगाल टाइगर्स (डिफेंडिंग चैंपियन), वेदांता कलिंगा लांसर्स, रांची रॉयल्स, SG पाइपर्स और HIL गवर्निंग काउंसिल।

महिला हॉकी इंडिया लीग 28 दिसंबर से

महिला हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत 28 दिसंबर 2025 से रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में होगी। ओपनिंग मुकाबले में रांची रॉयल्स और SG पाइपर्स आमने-सामने होंगी। महिला लीग में चार टीमें हिस्सा लेंगी और मुकाबले डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेले जाएंगे।

प्लेऑफ और फाइनल का शेड्यूल

पुरुषों की लीग सिंगल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में होगी, जिसमें शीर्ष चार टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी।

23 जनवरी: क्वालीफायर-1 और एलिमिनेटर

25 जनवरी: क्वालीफायर-2

26 जनवरी 2026: ग्रैंड फाइनल (कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर)

महिला लीग का फाइनल 10 जनवरी 2026 को खेला जाएगा, जिसमें अंक तालिका की शीर्ष दो टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी।हरमनप्रीत सिंह के बयान से साफ है कि भारतीय हॉकी टीम आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में खिताबी जीत के इरादे से पूरी तैयारी के साथ उतरने को तैयार है।

