स्पोर्ट्स डेस्क : अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 की सीरीज़ जीत के बाद भी भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) की अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने गौतम गंभीर के जन्मदिन के दिन सात विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज़ अपने नाम की। हालांकि इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारत का अंक प्रतिशत (61.90%) उसे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से पीछे रखे हुए है।

WTC में भारत की स्थिति

भारत ने अब तक सात मैचों में चार जीत, दो हार और एक ड्रॉ के साथ 52 अंक हासिल किए हैं। ऑस्ट्रेलिया 100 प्रतिशत अंक दर के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि श्रीलंका 66.67 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है। वेस्टइंडीज लगातार पाँच टेस्ट हारने के बाद छठे स्थान पर है।

श्रृंखला में भारत का दबदबा

भारत ने अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में पारी और 140 रनों से जीत दर्ज कर वेस्टइंडीज को पूरी तरह मात दी। वहीं दिल्ली में हुए दूसरे टेस्ट में कैरेबियाई टीम ने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन फिर भी भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल कर सीरीज़ क्लीन स्वीप कर दी।

राहुल की पारी से जीत पर मुहर

दूसरे टेस्ट में भारत ने पहली पारी में 518/5 पर पारी घोषित की थी। जवाब में वेस्टइंडीज 248 पर सिमट गई और फॉलो-ऑन के बाद 390 रन बनाए। भारत को 121 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे केएल राहुल (58*) की शानदार पारी की बदौलत आसानी से हासिल कर लिया।