स्पोर्ट्स डेस्क : एडिलेड ओवल पर गुरुवार को खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। यह मुकाबला सिर्फ हार नहीं था बल्कि कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह भी बना। भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपने कप्तानी करियर के पहले दो वनडे हारने वाले सिर्फ छठे भारतीय कप्तान बन गए।

भारत की पारी : रोहित और अय्यर ने संभाली डगमगाती शुरुआत

टॉस हारने के बाद जब भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरा, तो शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। जेवियर बार्टलेट की शानदार गेंदबाज़ी ने टीम को जल्दी झटका दिया, गिल (9) और विराट कोहली (0) सस्ते में लौट गए। महज़ 17 रन पर दो विकेट गिरने के बाद दबाव बढ़ गया। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा (97 गेंदों में 73 रन) और उपकप्तान श्रेयस अय्यर (77 गेंदों में 61 रन) ने मिलकर पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 118 रनों की अहम साझेदारी की।

नीचे के क्रम में अक्षर पटेल (44 रन, 41 गेंद) ने फिर से दिखाया कि वह इस पोजीशन पर कितना भरोसेमंद हैं। लेकिन एडम जम्पा (4/60) की चतुराई भरी गेंदबाज़ी ने भारत की गति तोड़ दी। अंत में हर्षित राणा (24) और अर्शदीप सिंह (13)* की बदौलत भारत ने 50 ओवर में 264/9 का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया।

ऑस्ट्रेलिया की पारी : युवा जोड़ी ने किया काम आसान

लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह ने शुरुआती विकेट झटके, जिससे स्कोर 54/2 हो गया। लेकिन इसके बाद मैट शॉर्ट (74 रन) और कूपर कोनोली (61 रन)* ने तीसरे विकेट के लिए धैर्यपूर्ण साझेदारी कर ऑस्ट्रेलिया को मैच में बनाए रखा।

अंत में मिशेल ओवेन (36 रन, 23 गेंद) ने तेज़ी से रन बटोरे और 22 गेंद शेष रहते टीम को जीत तक पहुंचा दिया। भारतीय गेंदबाजों में वाशिंगटन सुंदर (2/37), अर्शदीप सिंह (2/41) और हर्षित राणा (2/59) को सफलता मिली, लेकिन लगातार अंतराल पर विकेट गिराने के बावजूद टीम मैच को पकड़ नहीं सकी।

एडिलेड में टूटा भारत का अपराजित सिलसिला

इस हार के साथ ही भारत का एडिलेड ओवल पर जीत का रिकॉर्ड टूट गया। फरवरी 2008 में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद से भारत इस मैदान पर छह वनडे लगातार जीत चुका था। यह सिलसिला 17 साल बाद थम गया।

कप्तानी करियर की निराशाजनक शुरुआत

शुभमन गिल अब मोहम्मद अजहरुद्दीन, केएल राहुल, क्रिस श्रीकांत, दिलीप वेंगसरकर और अजीत वाडेकर जैसे कप्तानों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने कप्तान के रूप में अपने शुरुआती दो वनडे गंवाए।

प्लेयर ऑफ द मैच – एडम जम्पा

ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जम्पा को उनके 4 विकेट के शानदार प्रदर्शन के लिए “प्लेयर ऑफ द मैच” चुना गया।

