स्पोर्ट्स डेस्क: दिल्ली टेस्ट में कुछ ऐसा देखने को मिला जो भारतीय क्रिकेट में बहुत कम बार हुआ है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने फॉलो-ऑन दिया, लेकिन फिर भी उसे चौथी पारी में बल्लेबाज़ी करनी पड़ी — ऐसा भारतीय टेस्ट इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ है।

पहली पारी में भारत ने यशस्वी जायसवाल (175) और कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 129) की शानदार पारियों की बदौलत 518 रन पर अपनी पारी घोषित की थी। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में केवल 248 रन बना सकी। कुलदीप यादव ने 5 विकेट झटके, जबकि रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट हासिल किए।

मुख्य बिंदु

भारत के टेस्ट इतिहास में सिर्फ चौथी बार हुआ ऐसा मामला

यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने जड़ी शानदार पारियां

कुलदीप यादव ने झटके 5 विकेट

कैंपबेल और होप ने वेस्टइंडीज को बचाया पारी की हार से

फॉलो-ऑन देने के बाद भी टीम इंडिया को करनी पड़ेगी बल्लेबाजी

वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में शुरूआती 2 विकेट 35 रन पर गिर गए थे, लेकिन इसके बाद जॉन कैंपबेल और शाई होप ने 177 रनों की साझेदारी की। कैंपबेल ने 115 रन बनाए, ये उनके टेस्ट करियर का पहला शतक था। वह 2002 के बाद भारत में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। जॉन को जडेजा ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद शाई होप (103) ने भी अपना शतक पूरा किया, उन्हें मोहम्मद सिराज ने बोल्ड किया।

जैसे ही वेस्टइंडीज ने 270 का आंकड़ा पार किया, यह तय हो गया कि भारत को चौथी पारी में बल्लेबाज़ी करनी होगी।

गौरतलब है कि आखिरी बार ऐसा नवंबर 2012 में हुआ था, जब भारत को फॉलो-ऑन देने के बाद भी फिर से मैदान पर उतरना पड़ा था।

