नेशनल डेस्क : एशिया कप 2025 के ग्रुप A मुकाबले में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को सात विकेट से करारी शिकस्त दी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस हाई-वोल्टेज मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आसान जीत हासिल की। पाकिस्तानी टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही बिखर गई, जिससे उनके फैन्स में भारी निराशा देखी गई।

पाकिस्तानी फैन्स का गुस्सा

मैच के बाद स्टेडियम के बाहर ANI से बात करते हुए पाकिस्तानी फैन्स ने अपनी निराशा जाहिर की। एक फैन ने कहा, "एकदम फिजूल गेम खेला। ना बल्लेबाजी दिखी, ना गेंदबाजी। हमें लगा था कि बराबर का मुकाबला होगा, लेकिन यह पूरी तरह वन-साइडेड रहा।" एक अन्य फैन, जो अबू धाबी से दुबई विशेष रूप से मैच देखने आया था, ने कहा, "मैंने इतना पैसा खर्च किया, लेकिन गेम में कोई मजा नहीं आया। ना कोई रोमांच, ना नेल-बाइटिंग मूमेंट। अगर मैच फंसता, तो मजा आता। भारत ने अच्छा खेला और अच्छे से जीता।"

कई फैन्स तो इतने निराश थे कि बीच मैच में ही डिनर के बारे में सोचने लगे। एक फैन ने कहा, "जिस तरह हमारी टीम खेली, हमें तो लगने लगा कि डिनर के लिए कहां जाएं। फिर भी, हमें उम्मीद है कि हमारी टीम आगे बेहतर प्रदर्शन करेगी।"



पाकिस्तान की बल्लेबाजी से निराश फैन्स

पाकिस्तानी फैन्स खास तौर पर अपनी टीम की बल्लेबाजी से नाराज दिखे। एक फैन ने कहा, "हमारी तरफ से शाहीन अफरीदी ने ही रन बनाए, बाकी क्या करें? अब हमारी टीम को और मेहनत करनी होगी।" एक अन्य फैन ने भारत की तारीफ करते हुए कहा, "जो अच्छा खेलेगा, वही जीतेगा। आज हिंदुस्तान की टीम हमसे बेहतर थी।"

मैच में क्या हुआ?

पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन यह निर्णय उल्टा पड़ गया। भारत के स्पिनरों कुलदीप यादव (3/18) और अक्षर पटेल (2/18) ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को 9 विकेट पर महज 127 रनों पर रोक दिया। हार्दिक पंड्या ने पहली ही लीगल गेंद पर सैम अयूब को आउट कर पाकिस्तान को शुरुआती झटका दिया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद हारिस को चलता किया, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 6 रन पर 2 विकेट हो गया।

साहिबजादा फरहान ने 44 गेंदों में 40 रन बनाकर कुछ हद तक संघर्ष किया, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने निराश किया। अंत में शाहीन अफरीदी ने 16 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाकर स्कोर को सम्मानजनक बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में ही 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में नाबाद 47 रन की शानदार पारी खेली। अभिषेक शर्मा ने 13 गेंदों में 31 रन और तिलक वर्मा ने 31 रन बनाकर भारत को तेजी से जीत दिलाई।

सुपर फोर में दोबारा भिड़ंत की संभावना

भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर फोर के तहत 21 सितंबर को एक और मुकाबला हो सकता है। हालांकि, पाकिस्तानी फैन्स इस हार से इतने निराश हैं कि कई ने दोबारा स्टेडियम आने से इनकार कर दिया। एक फैन ने कहा, "हम नहीं आएंगे। इतना खर्चा करके आए, लेकिन मजा नहीं आया।" पाकिस्तान की टीम को अब सुपर फोर में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी रणनीति पर काम करना होगा, जबकि भारत इस जीत से आत्मविश्वास के साथ अगले दौर में उतरेगा।