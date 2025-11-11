स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी अब जोरों पर है। भारतीय टीम ने मंगलवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपना पहला अभ्यास सत्र शुरू कर दिया। यह सीरीज भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के महत्वपूर्ण अंकों की दृष्टि से अहम मानी जा रही है। पहले टेस्ट मैच की शुरुआत 15 नवंबर, शुक्रवार से होगी और टीम ने सीरीज से पहले अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

टीम इंडिया का जोरदार अभ्यास सत्र शुरू

कोलकाता में हुए पहले अभ्यास सत्र में टीम के लगभग सभी प्रमुख खिलाड़ी नज़र आए। कप्तान शुभमन गिल, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर नेट्स पर जमकर पसीना बहाते दिखे। इसके अलावा, नए चेहरे साई सुदर्शन और नीतीश कुमार रेड्डी भी सेशन का हिस्सा बने। यह दोनों खिलाड़ी चयनकर्ताओं की नई रणनीति के प्रतीक हैं, जिनमें भविष्य की संभावनाएं देखी जा रही हैं।

गिल और गंभीर की रणनीतिक चर्चा

प्रैक्टिस के दौरान सबसे दिलचस्प नजारा था। कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच लंबी बातचीत। दोनों मैदान के किनारे खड़े होकर बल्लेबाज़ी क्रम, पिच की प्रकृति और रणनीतिक बदलावों पर चर्चा करते दिखे। गिल ने थ्रोडाउन विशेषज्ञों के साथ नेट्स में काफी देर तक बल्लेबाज़ी की, जबकि दूसरी ओर जायसवाल और साई सुदर्शन ने अपने फुटवर्क पर खास ध्यान दिया। गौतम गंभीर, जो अपने आक्रामक और रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते हैं, टीम को एक नई दिशा देने की कोशिश में हैं। उनके मार्गदर्शन में युवा कप्तान गिल अपने नेतृत्व कौशल को और निखारने में जुटे हैं।

फील्डिंग और बॉलिंग पर भी दिया गया ध्यान

नेट्स के अलावा, भारतीय टीम ने एक विशेष कैचिंग और फील्डिंग ड्रिल भी आयोजित की। इसमें रवींद्र जडेजा, बुमराह, साई सुदर्शन, और नीतीश कुमार रेड्डी ने हिस्सा लिया। गेंदबाज़ी विभाग में बुमराह ने अपनी लय पर काम किया, जबकि मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने पिच पर गेंद की मूवमेंट को समझने की कोशिश की। वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव ने स्पिन अटैक की कमान संभाली और बल्लेबाज़ों के खिलाफ कई ओवर डाले।

भारत का हालिया प्रदर्शन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला

भारत ने इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ पाँच टेस्ट मैचों की सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ की थी। उस सीरीज़ में शुभमन गिल ने 754 रन बनाए, जिसमें चार शतक शामिल थे। इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारत ने 2-0 से क्लीन स्वीप दर्ज किया। इस शानदार फॉर्म के कारण टीम का मनोबल ऊँचा है और घरेलू परिस्थितियों में भारत को हराना किसी भी टीम के लिए मुश्किल होगा।

दक्षिण अफ्रीका की चुनौती भी दमदार

दूसरी ओर, टेम्बा बावुमा की दक्षिण अफ्रीका टीम भी आत्मविश्वास के साथ भारत पहुंची है। उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ की थी। तेज गेंदबाजों और सुदृढ़ बल्लेबाजी क्रम के साथ प्रोटियाज भारत को कड़ी टक्कर देने की क्षमता रखते हैं।

आगे का कार्यक्रम और संभावित भारतीय XI

पहले टेस्ट के बाद सीरीज का दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद तीन मैचों की वनडे और पाँच T20I की सीरीज भी होगी।

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, और आकाश दीप।