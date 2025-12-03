स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी T20I सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल को भारत की आगामी T20I सीरीज के लिए उप-कप्तान बनाया गया है जो 9 दिसंबर से शुरू हो रही है। गिल की टी20 सीरीज में उपलब्धदा BCCI की मेडिकल टीम से क्लीयरेंस पर निर्भर करेगी। सूर्यकुमार यादव 15 लोगों की टीम को लीड करेंगे जिसमें हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं।

गिल पिछले महीने कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद से ही बाहर हैं। उन्हें गर्दन में चोट लगी थी और इसके बाद वे गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट और उसके बाद हुई ODI सीरीज से बाहर हो गए थे। फिर से फिट हुए ऑलराउंडर हार्दिक को भी टीम में शामिल किया गया है, जो हाल ही में पेशेवर क्रिकेट में लौटे हैं। 30 साल के हार्दिक 26 सितंबर को दुबई में एशिया कप सुपर फोर मैच में श्रीलंका के खिलाफ बाएं क्वाड्रिसेप्स में चोट लगने के बाद से ही बाहर हैं।

हार्दिक बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में ठीक हो रहे थे। उन्होंने दो महीने बाद कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में शानदार वापसी की, मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब पर नाबाद 77 रन बनाकर बड़ौदा को सात विकेट से जीत दिलाई। पांच मैचों की सीरीज 9 दिसंबर से कटक में शुरू होगी। बाकी मैच क्रमशः मुल्लानपुर, धर्मशाला, लखनऊ और अहमदाबाद में खेले जाएंगे।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान)*, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (WK), संजू सैमसन (WK), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20I सीरीज का शेड्यूल :

09 दिसम्बर : पहला टी20आई : कटक

11 दिसम्बर : दूसरा टी20आई : न्यू चंडीगढ़

14 दिसम्बर : तीसरा टी20आई : धर्मशाला

17 दिसम्बर : चौथा टी20आई : अखनऊ

19 दिसम्बर : पांचवां टी20आई : अहमदाबाद