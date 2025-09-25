नई दिल्ली : भारत के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने गुरुवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए पंद्रह सदस्यीय टीम की घोषणा की, जो 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि शुभमन गिल को भारत के एशिया कप टी20आई अभियान में शामिल होने के कारण आराम दिया जा सकता है, लेकिन चयनकर्ताओं ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अभियान के लिए जसप्रीत बुमराह सहित एक पूरी ताकतवर टीम चुनी है।

गिल के अलावा, टीम में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव शामिल हैं। भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलेगा। भारतीय टीम में करुण नायर नहीं हैं। रवींद्र जडेजा को उप-कप्तान घोषित किया गया है।

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को बुधवार को लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए के दूसरे मैच के दौरान सिर में चोट लगने के बावजूद टीम में शामिल किया गया है, जिसके कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। ऋषभ पंत पैर की चोट से उबरने के कारण टीम से बाहर हैं।

भारतीय टीम रविवार 28 सितंबर को एशिया कप फाइनल खेलेगी, जिससे गिल और कुछ अन्य खिलाड़ियों को टेस्ट टीम में शामिल होने से कुछ ही दिन पहले का समय मिल जाएगा। चयनकर्ताओं का एक मजबूत टीम चुनने का फैसला भारत के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अभियान को मज़बूत बनाए रखने के इरादे को दर्शाता है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम :

शुबमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन जगदीसन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव।

