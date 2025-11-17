स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप राइजिंग स्टार्स के मुकाबले में India A और Pakistan A के बीच दूसरा मैच विवादास्पद मोड़ में बदल गया। दसवें ओवर में मैज़ सादकात की कैच को लेकर विवाद हुआ। सुयश शर्मा की पहली गेंद पर सादकात ने हवा में शॉट मारा। नेहल वाधेरा ने बाउंड्री के पास गेंद को पकड़ा और फील्ड में वापस थ्रो किया, जहां नमन धीर ने कैच पूरा किया। बावजूद इसके, तीसरे अंपायर ने नॉट आउट का निर्णय दिया, जो भारतीय टीम के लिए निराशाजनक रहा।

कैच विवाद ने मैच में खिंचाई पैदा की

भारतीय खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के बीच लगभग 5 मिनट का वाद-विवाद चला। चूंकि वाधेरा ने खुद कैच पूरा नहीं किया और धीर ने उसे पकड़ा, इसलिए यह डॉट बॉल घोषित हुई। यह निर्णय शायद MCC के नए नियम के शुरुआती अनुप्रयोग का परिणाम था, जिसमें कहा गया है कि फील्डर को बाउंड्री के बाहर से गेंद को पकड़ने के बाद पूरी तरह फील्ड में लौटना जरूरी है।

Pakistan A की शानदार वापसी

Pakistan A ने India A को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला में दूसरी जीत दर्ज की। India A 10वें ओवर में 91/2 पर थी लेकिन अंत तक सिर्फ 136 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान ने केवल 137 रन का लक्ष्य 40 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया।

पाकिस्तान की जीत में मैज़ सादकात ने अहम योगदान दिया, उन्होंने 47 गेंद में नाबाद 79 रन बनाए। सादकात ने पहले 2 विकेट भी लिए थे। उनकी पारी में 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे, हालांकि यह एक ड्रॉप कैच (वैभव सूर्यवंशी द्वारा) का फायदा भी रहा।

India A की बल्लेबाजी में संघर्ष

वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंद में 45 रन बनाकर अच्छी शुरुआत दी। नमन धीर ने 20 गेंद में 35 रन बनाए। पाकिस्तान के शाहिद अज़ीज़ ने 3/24 के आंकड़े से मैच पर कब्जा जमाया।

लेग स्पिनर साद मसूद और सादकात ने 2-2 विकेट लिए, जिससे India A की टीम अंतिम 10 ओवर में केवल 45 रन पर 8 विकेट गंवा बैठी।

इस शानदार प्रदर्शन के चलते पाकिस्तान ने मैच का रुख अपने पक्ष में किया और India A की बाकी बल्लेबाजी को दबा दिया।