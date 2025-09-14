Go to PunjabKesari.in

मुम्बई : सीनियर पुरुष चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ कानपुर में होने वाली आगामी तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए भारत ए टीम की घोषणा कर दी है। ये तीन एकदिवसीय मैच 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर, 2025 को ग्रीन पार्क स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से खेले जाएंगे। 

पहले एकदिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम : रजत पाटीदार (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेज, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजपनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह। 

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारत ए टीम : तिलक वर्मा (कप्तान), रजत पाटीदार (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह। 
 