स्पोर्ट्स डेस्क : नारायण जगदीशन के अर्धशतक की बदौलत भारत ए ने पहले अनौपचारिक टेस्ट के दूसरे दिन मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया ए के 532/6 पर पारी घोषित करने के जवाब में एक विकेट पर 116 रन बनाए। बारिश के कारण जल्दी स्टंपिंग हो गई। जगदीसन 95 गेंदों में 5 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 50 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि बी साई सुदर्शन दूसरे छोर पर 20 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ए पहली पारी में 416 रनों से पीछे है।

भारत ए के अभिमन्यु ईश्वरन के आउट होने के बाद जगदीशन के साथ 88 रनों की बड़ी ओपनिंग साझेदारी के बाद दोनों ने पारी को संभाला। ईश्वरन ने 58 गेंदों में छह चौकों और एक छक्के की मदद से 44 रनों की तेज पारी खेली और 22वें ओवर में लियाम स्कॉट की गेंद पर बोल्ड हो गए। दूसरे दिन बारिश के कारण जल्दी स्टंप्स होने के कारण केवल 55 ओवरों का ही खेल हो सका।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ए के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश फिलिप ने भारतीय गेंदबाजों पर और दबाव बनाते हुए तेज शतक जड़ा और अपनी टीम का स्कोर 500 के पार पहुंचाया। फिलिप ने 4 छक्कों और 18 चौकों की मदद से केवल 87 गेंदों पर नाबाद 123 रन बनाए जबकि जेवियर बार्टलेट ने 24 गेंदों पर 5 चौकों और दो छक्कों की मदद से 39 रन बनाए, जब ऑस्ट्रेलिया ए ने पारी घोषित की।