स्पोर्ट्स डेस्क: बेथ मूनी (Beth Mooney) की प्रेरणा से ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं ने अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय महिला टीम के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे बड़ा वनडे स्कोर बनाकर भारतीय महिला टीम पर कहर बरपाया। दिल्ली की तपती गर्मी की तरह ही एक प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए बेथ मूनी के 138 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ तीसरे और अंतिम महिला वनडे में 412 रनों का विशाल स्कोर बनाया।

ऑस्ट्रेलिया ने भारत खिलाफ बनाया ऐतिहासिक 412 रनों का स्कोर

यह प्रभावशाली प्रदर्शन महिला वनडे में भारत के खिलाफ अब तक का सर्वोच्च स्कोर भी रहा, जिसने ऑस्ट्रेलिया के पिछले साल ब्रिस्बेन में बनाए गए 8 विकेट पर 371 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

ऑस्ट्रेलिया की पारी 287 गेंदों पर 60 चौकों और 5 छक्कों की मदद से पूरी हुई। बेथ मूनी ने 79 गेंदों पर 138 रनों की तेज पारी खेली, जबकि शुरुआती ओवरों में सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया वोल (81), एलिस पेरी (68) और कप्तान एलिसा हीली (30) ने गति प्रदान की, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था।

सपाट पिच पर भारतीय गेंदबाजी अप्रभावी रही और चौकों और छक्कों से 270 रन लुटा दिए। मेजबान टीम की क्षेत्ररक्षण इकाई भी जूझती रही, कैच छूटे और फ़ील्डिंग में चूक हुई, लेकिन कुछ ही मौकों पर क्षेत्ररक्षण ने कमाल दिखाया। सीरीज में एक अहम स्कोर की तलाश में लगी हीली ने आक्रामक शुरुआत की और सात चौके लगाए, इससे पहले कि वह इस सीरीज में तीसरी बार क्रांति गौड़ की गेंद पर आउट हुई। इसके बाद वोल और पेरी ने भारत की असंगत गेंदबाजी लेंथ का फायदा उठाते हुए 107 रनों की मजबूत साझेदारी की। स्नेह राणा ने अंततः सफलता दिलाई, जब वोल ने स्वीप शॉट को शॉर्ट फाइन लेग पर पहुंचा दिया।

हालांकि राहत की कोई भी उम्मीद मूनी ने जल्द ही खत्म कर दी। बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने पूरे अधिकार के साथ खेला और अपने स्वीप, कट और लॉफ्टेड शॉट्स से स्पिनरों और तेज गेंदबाजों, दोनों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने 23 चौके और 1 छक्का लगाकर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बाद अनुभवी ऑफ-स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 45वां ओवर शानदार ढंग से किया, जिससे तीन विकेट गिर गए, जिसमें मूनी का रन आउट भी शामिल था। भारत के देर से किए गए प्रयासों के बावजूद नुकसान हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया का विशाल स्कोर बन गया।