अहमदाबाद: एशिया कप 2025 में विवादों और रोमांच के बीच जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज (IND vs WI) के खिलाफ पहले टेस्ट में मैदान में उतरेगी। भले ही टीम को लंबा ब्रेक नहीं मिला हो, लेकिन शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम का पलड़ा हालिया खराब फॉर्म से जूझ रही वेस्टइंडीज के खिलाफ भारी माना जा रहा है।

कप्तान शुभमन गिल, अधिकांश सदस्य और मुख्य कोच गौतम गंभीर दुबई से अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और लाल गेंद के प्रारूप में खेलने की तैयारी में जुट गए हैं। यह श्रृंखला न सिर्फ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के अंक जुटाने के लिहाज से अहम है, बल्कि भारत को घरेलू टेस्ट में मजबूती दिखाने का मौका भी है। इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट श्रृंखला 2-2 से ड्रॉ कराने के बाद भारत तीसरे स्थान पर है।

अहमदाबाद की पिच हरी-भरी है और मौसम में उमस के साथ थोड़ी बारिश की संभावना भी है। दूसरी ओर, वेस्टइंडीज 2025-27 डब्ल्यूटीसी चक्र में तीन टेस्ट हार चुकी है और उसकी टीम कई पहलुओं में सुधार की जरूरत महसूस कर रही है। तेज गेंदबाज शमार जोसेफ और अलजारी जोसेफ चोट के कारण बाहर हैं, जिससे गेंदबाजी की धार कमजोर हुई है। टीम को बाएं हाथ के दो स्पिनरों जोमेल वारिकन और तेज गेंदबाज जेडेन सील्स पर बड़ी जिम्मेदारी होगी।

भारत की टीम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल, एशिया कप या ए टीम में खेल चुके यशस्वी जायसवाल, और अनकैप्ड खिलाड़ी बी साई सुदर्शन की पारी और योगदान अहम होगा। स्पिन विभाग में रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल को भी मौका मिल सकता है। भारत के पास बल्लेबाजी और गेंदबाजी का संतुलन है, और पहले टेस्ट में संयोजन को पिच की स्थिति के अनुसार तय किया जाएगा।

भारत vs वेस्टइंडीज टेस्ट रिकॉर्ड (2025 तक)

कुल टेस्ट मैच: 102

भारत की जीत: 45

वेस्टइंडीज की जीत: 32

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट रिकॉर्ड (2000 के बाद)

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2002 के बाद हार नहीं दर्ज की है। इन वर्षो में दोनों टीमों के बीच कुल 8 सीरीज हुई हैं (4 भारत में और 4 वेस्टइंडीज में)। उन 8 सीरीजों में से भारत ने सभी 8 सीरी अपने नाम की, वेस्टइंडीज को किसी सीरीज में जीतने का मौका नहीं मिला।

टीमें:

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, एन जगदीशन, देवदत्त पडिक्कल, बी साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

वेस्टइंडीज: रोस्टन चेस (कप्तान), केवलोन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, शाई होप, टेविन इमलाच, ब्रेंडन किंग, जस्टिन ग्रीव्स, जोहान लेन, खारी पियरे, जोमेल वारिकन, जेडेन सील्स, एंडरसन फिलिप, जेडिया ब्लेड्स।

