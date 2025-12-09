Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: टीम इंडिया के भरोसेमंद मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की वापसी का रास्ता अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। मध्य दिसंबर में होने वाली उनकी अल्ट्रासाउंड स्कैन रिपोर्ट यह तय करेगी कि वे कब से आधिकारिक पुनर्वास (Rehab) प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। इसी स्कैन के आधार पर उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का समय भी लगभग तय हो जाएगा।

गंभीर चोट के बाद धीरे-धीरे सुधार

सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान अय्यर की बाईं पसली पर जोरदार चोट लगी थी, जिससे आंतरिक खून बहना शुरू हो गया और उनकी प्लीहा (Spleen) पर भी गहरी चोट आई। उन्हें तुरंत मेडिकल सुपरविजन में रखा गया और लंबे आराम की सलाह दी गई।

भारत लौटने के बाद हाल ही में हुआ USG स्कैन डॉक्टर दिनशॉ पारडीवाला ने रिव्यू किया, जिसमें सुधार के संकेत मिले। अय्यर ने हल्की गतिविधियां और बेसिक एक्सरसाइज शुरू कर दी हैं, लेकिन क्रिकेट-विशेष ट्रेनिंग अभी रोक दी गई है।

मध्य दिसंबर की स्कैन रिपोर्ट होगी निर्णायक

आगामी अल्ट्रासाउंड स्कैन यह बताएगा कि प्लीहा और आस-पास के ऊतकों की आंतरिक हीलिंग कितनी हुई है। इसके बाद विशेषज्ञों की टीम उनका पूरा रिहैब प्लान तैयार करेगी—हल्के कंडीशनिंग से लेकर क्रिकेट-विशेष ट्रेनिंग तक। BCCI मेडिकल टीम किसी भी तरह की जल्दबाज़ी से बचना चाहती है और केवल 100% फिटनेस मिलने पर ही उन्हें ट्रेनिंग की अनुमति दी जाएगी।

टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर मिसमैचिंग

अय्यर पिछले कुछ वर्षों से भारत के वनडे मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक रहे हैं। उनकी Champions Trophy 2025 और ODI World Cup 2023 में अहम भूमिका रही। उनकी गैरमौजूदगी में भारत को नो. 4 पर नए विकल्पों को आजमाना पड़ा है।

रुतुराज गायकवाड़ को इस पोजीशन पर प्रमोट किया गया और उन्होंने रायपुर में शतक भी जमाया, लेकिन टीम मैनेजमेंट अय्यर को दीर्घकालिक समाधान मानता है।

NZ सीरीज में वापसी मुश्किल

बॉलिंग कोच मॉर्ने मोर्केल ने बताया कि अय्यर ने शुरुआती रिहैब शुरू कर दिया है और वे लगातार प्रगति कर रहे हैं। हालांकि, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में उनका खेलना लगभग असंभव माना जा रहा है। टीम फिलहाल उनकी फिटनेस को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती।