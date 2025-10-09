Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : भारत के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट से पहले दिग्गज पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचडर्स और ब्रायन लारा ने रोस्टन चेस की टीम को यही सलाह दी है कि वेस्टइंडीज क्रिकेट का ग्राफ भले ही नीचे को जा रहा हो लेकिन यहां से ऊपर उठने का जरिया सिर्फ आत्मविश्वास और सही रवैया है। वेस्टइंडीज के तीन पूर्व कप्तान रिचडर्स, लारा और रिची रिचर्डसन दिल्ली में हैं और बुधवार को एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान टीम से मिले। 

चेस ने मैच से एक दिन पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘कल हमारा एक टीम कार्यक्रम था और मैने तीनों (रिचडर्स, लारा और रिचर्डसन) से बात की। उन्होंने हमें कहा कि खुद पर भरोसा बनाये रखो। स्थिति अभी खराब है लेकिन यह बदलेगी।' तीनों ने टीम से सकारात्मक क्रिकेट खेलने का आग्रह किया। चेस ने कहा, ‘बदलाव की शुरूआत अभी होगी और यह आत्मविश्वास और हर खिलाड़ी की सोच से होगी। मेरा फोकस उन्हें प्रेरित करते रहने पर है और हम सकारात्मक क्रिकेट खेलते रहेंगे।' 

चेस का मानना है कि वेस्टइंडीज में प्रथम श्रेणी क्रिकेट के खराब स्तर के कारण अच्छे टेस्ट बल्लेबाज नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं सभी के बारे में नहीं बोल सकता लेकिन मेरा नजरिया यह है कि अगर अच्छी तरह से प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला हो तो आत्मविश्वास आता है।' उन्होंने कहा, ‘अच्छे गेंदबाजी आक्रमण का सामना करने से आप दबाव का सामना करना और अपनी कमजोरियों से पार पाना सीखते हैं। जब आप अपना कैरियर शुरू करते हैं तो विरोधी टीम को आपके बारे में ज्यादा पता नहीं होता लेकिन कुछ मैचों के बाद आपकी गलतियां पकड़ में आती है। खिलाड़ियों को खुद उन कमियों का पता करके उन्हें दुरूस्त करने पर मेहनत करनी चाहिए।' 

इससे पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा था कि देश के क्रिकेट की नींव अच्छी टेस्ट टीम पर होती है और चेस ने भी सहमति जताई। उन्होंने कहा, ‘लाल गेंद क्रिकेट की नींव है। अगर आप इसमे अच्छा खेल सके तो वनडे और टी20 खेलना आसान होता है। टेस्ट क्रिकेट आपको अनुशासन, तकनीक और रवैया सिखाता है।' 