स्पोर्ट्स डेस्क : कोलकाता के Eden Gardens में खेले गए सुपर-8 के अहम मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने पांच विकेट से जीत दर्ज की। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद टीम के जज्बे और संयम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह मुकाबला क्वार्टरफाइनल जैसा था और खिलाड़ियों ने दबाव में बेहतरीन चरित्र दिखाया।

'यह शानदार एहसास है। जिस तरह लड़कों ने दबाव में खेल दिखाया, वह काबिल-ए-तारीफ है,' सूर्यकुमार ने कहा।

‘अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है’ – SKY

इस जीत के हीरो रहे Sanju Samson, जिन्होंने नाबाद 97 रन बनाकर मैच खत्म किया। उनकी पारी ने भारत को टूर्नामेंट में बनाए रखा। सूर्यकुमार ने सैमसन की मेहनत और धैर्य की सराहना करते हुए कहा: 'मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, जो धैर्य रखते हैं और इंतजार करते हैं। जब वह नहीं खेल रहे थे, तब भी पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत कर रहे थे। आज उन्हें उसका फल सही समय पर मिला।'

गेंदबाजों और साझेदारियों की भी तारीफ

सूर्यकुमार ने गेंदबाजों को भी श्रेय दिया, जिन्होंने वेस्टइंडीज को 200 से नीचे रोका। उनका मानना है कि ईडन गार्डन्स में ओस के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो जाती है। उन्होंने कहा कि रनचेज के दौरान छोटी-छोटी साझेदारियां मैच की कुंजी साबित हुईं और टीम ने गेम को गहराई तक ले जाकर फिनिश किया।

सेमीफाइनल में इंग्लैंड से टक्कर

अब भारत 5 मार्च को मुंबई के Wankhede Stadium में सेमीफाइनल में England cricket team से भिड़ेगा। सूर्यकुमार ने कहा कि टीम अभी इस जीत का आनंद लेगी और मुंबई पहुंचने के बाद सेमीफाइनल की तैयारी शुरू करेगी।

दबाव पर कप्तान का बड़ा बयान

भारतीय कप्तान ने माना कि दबाव अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का हिस्सा है। 'दबाव रहेगा, तभी मजा है। जब आप भारत के लिए खेलते हैं तो उम्मीदें हमेशा रहती हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस दबाव को कैसे संभालते हैं।' उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को सकारात्मक सोच और साहस के साथ मैदान पर उतरना होगा, खासकर बड़े मुकाबलों में।