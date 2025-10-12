Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शानदार गेंदबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। कुलदीप ने 82 रन देकर पांच विकेट झटके और इसके साथ ही वे टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ पांच बार पांच विकेट लेने वाले बाएं हाथ के कलाई स्पिनर बन गए।

उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 15 टेस्ट मैचों में हासिल की, जबकि इंग्लैंड के जॉनी वार्डल ने यह रिकॉर्ड 28 मैचों में बनाया था। इस उपलब्धि के साथ कुलदीप अब वार्डल के साथ संयुक्त रूप से सबसे अधिक पांच-पांच विकेट लेने वाले लेफ्ट-आर्म wrist स्पिनर बन गए हैं।

कुलदीप की जादुई गेंदबाजी की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को उनकी पहली पारी में 248 रन पर समेट दिया और 270 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद कप्तान ने फॉलो-ऑन लागू करते हुए मेहमान टीम को दोबारा बल्लेबाजी के लिए बुलाया।

सुबह के सत्र में कुलदीप ने शाई होप, टेवन इमलाख और जस्टिन ग्रेव्स को ताबड़तोड़ आउट कर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। हालांकि खारी पियरे और एंडरसन फिलिप की नौवें विकेट की साझेदारी ने थोड़ी देर प्रतिरोध किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने दोपहर के बाद फिलिप को बोल्ड कर साझेदारी तोड़ दी।

कुलदीप ने अपनी आखिरी गेंदों में एक खूबसूरत गुगली पर जेडन सील्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर पांचवां विकेट लिया और वेस्टइंडीज की पारी समेट दी।

बाएं हाथ के कलाई के स्पिनरों द्वारा सर्वाधिक पांच विकेट (टेस्ट)

5 - कुलदीप यादव (15 टेस्ट)
5 - जॉनी वार्डल (28)
4 - पॉल एडम्स (45)