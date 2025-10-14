नई दिल्ली: भारत ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से हराया और 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने टेस्ट क्रिकेट में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया।

अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारत ने मंगलवार को सिर्फ 35.2 ओवर में 121 रनों का लक्ष्य पूरा किया। ओपनर केएल राहुल ने नाबाद 58 रन बनाए, जबकि ध्रुव जुरेल ने 6 रन की पारी खेली। राहुल ने अपने शॉट्स में 6 चौके और 2 छक्के शामिल किए और साई सुधर्शन के साथ 79 रनों की साझेदारी कर जीत की नींव रखी। कप्तान शुभमन गिल ने 13 रन बनाये।

इस जीत के साथ भारत ने अरुण जेटली स्टेडियम में अपनी अजेय स्ट्रीक को 14 मैचों तक बढ़ा दिया, जो मार्च 1993 से चली आ रही है। यह किसी भारतीय स्टेडियम में भारत की सबसे लंबी अजेय स्ट्रीक है और मोहाली व ब्रेबोर्न स्टेडियम के रिकॉर्ड (13-13) से भी बेहतर है।

भारत ने दोनों टेस्ट मैचों में वेस्ट इंडीज के सभी 40 विकेट अपने नाम किए। तेज गेंदबाजों ने धीमी और कम मददगार पिच पर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि स्पिनरों ने धैर्य दिखाते हुए विरोधी टीम को रोका। दोनों मैचों में भारतीय बल्लेबाजों ने पांच शतक और एक नज़दीकी 90 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई।

इस जीत के साथ भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ सबसे ज्यादा लगातार टेस्ट सीरीज जीतने के रिकॉर्ड में बराबरी कर ली और WTC अंक तालिका में भी महत्वपूर्ण 12 अंक जोड़ लिए।