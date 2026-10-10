नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार, 11 अक्टूबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। रांची में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में कुल 501 रन बने थे, जहां वेस्टइंडीज ने 250 रन का लक्ष्य हासिल कर भारत को छह विकेट से हराया था। अब इंदौर में भी बल्लेबाजों के दबदबे और चौके-छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है।

इंदौर में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल हो सकती है पिच

होलकर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल रहने की उम्मीद है। मैदान की छोटी बाउंड्री और ओस की संभावित भूमिका के कारण गेंदबाजों के लिए चुनौती और बढ़ सकती है। ऐसे में दोनों टीमों के गेंदबाजों को अपनी रणनीति पर सटीक अमल करना होगा।

रांची में भारत के गेंदबाजों को बड़े स्कोर का बचाव करने में मुश्किल हुई थी। अब टीम प्रबंधन चाहेगा कि गेंदबाज इंदौर में बेहतर लाइन-लेंथ के साथ गेंदबाजी करें और विपक्षी बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने का मौका न दें।

शाई होप की बल्लेबाजी से भारत को रहना होगा सतर्क

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप इस दौरे पर शानदार फॉर्म में हैं। वह अब तक दो शतक लगा चुके हैं और भारतीय गेंदबाजों के सामने लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं।होप की आक्रामक बल्लेबाजी और रदरफोर्ड की विस्फोटक पारियां वेस्टइंडीज की ताकत बनी हुई हैं। भारत को इन दोनों बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने के साथ-साथ मध्यक्रम के अन्य खिलाड़ियों पर भी अंकुश लगाना होगा।

भारतीय गेंदबाजों पर रहेंगी निगाहें

मयंक यादव ने दूसरे टी20 में तीन विकेट लेकर अपनी क्षमता दिखाई थी। अब भारत को अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शिवम दुबे और नमन धीर से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

रांची में बड़े स्कोर का बचाव नहीं कर पाने के बाद भारतीय गेंदबाजों के लिए इंदौर का मुकाबला एक और बड़ी परीक्षा होगा। ओस के कारण गेंद पर पकड़ कमजोर होने की स्थिति में सटीक यॉर्कर, धीमी गेंदों और सही फील्डिंग की भूमिका अहम हो सकती है।

श्रेयस अय्यर की फॉर्म भारत के लिए राहत

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने सीरीज में अच्छी बल्लेबाजी की है। उन्होंने इंदौर में नाबाद 102 रन बनाए थे और रांची में केवल 18 गेंदों पर 40 रन की तेजतर्रार पारी खेली थी। पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच अभिषेक नायर की मदद से उन्होंने अपनी लय दोबारा हासिल की है।

वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने दूसरे टी20 में 41 गेंदों पर 82 रन बनाकर अपनी खराब फॉर्म से उबरने के संकेत दिए। उनके इस प्रदर्शन के बाद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।

IND vs WI 3rd T20I: मैच कब और कहां खेला जाएगा?

रविवार, 11 अक्टूबर 2026; शाम 7 बजे भारतीय समयानुसार

स्थान: होलकर स्टेडियम, इंदौर

लाइव प्रसारण: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

लाइव स्ट्रीमिंग: जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट

क्या भारत कर पाएगा वापसी?

दूसरे टी20 में मिली हार के बाद भारतीय टीम की नजरें तीसरे मुकाबले में वापसी करने पर होंगी। बल्लेबाजी में भारत के पास बड़े स्कोर बनाने की क्षमता है, लेकिन गेंदबाजों को रनों पर अंकुश लगाने और अहम मौकों पर कैच पकड़ने में सुधार करना होगा।

दूसरी ओर, वेस्टइंडीज की टीम अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर एक और जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। इंदौर की पिच, छोटी बाउंड्री और ओस इस मुकाबले को रोमांचक बना सकती हैं।