इंदौर: भारत के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में 14 रन की जीत के बाद टीम की रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को पता था कि वेस्टइंडीज किसी भी समय मैच का रुख बदल सकती है, इसलिए गेंदबाजी के दौरान लगातार दबाव बनाए रखना जरूरी था। अभिषेक के मुताबिक, टीम ने सिर्फ अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू किया और कैरेबियाई बल्लेबाजों को वापसी का कोई मौका नहीं दिया।

अभिषेक शर्मा ने बताया जीत का मंत्र

तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए और फिर वेस्टइंडीज को 209/7 के स्कोर पर रोक दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। अभिषेक शर्मा ने मुकाबले में 30 गेंदों पर 69 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि अर्शदीप सिंह ने तीन विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई। मैच के बाद अभिषेक ने बताया कि टीम का पूरा ध्यान विपक्षी टीम को दबाव से बाहर निकलने का मौका नहीं देने पर था।

'कभी नहीं कह सकते कि मैच पूरी तरह हमारे पक्ष में है'

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिषेक शर्मा ने वेस्टइंडीज की आक्रामक बल्लेबाजी क्षमता पर बात की। उन्होंने कहा कि कैरेबियाई टीम के खिलाफ किसी भी समय जीत को पक्का नहीं माना जा सकता, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार कोई भी बल्लेबाज तेजी से मैच बदल सकता है।

अभिषेक ने कहा, 'मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज ऐसी टीम है, जिसके खिलाफ आप कभी नहीं कह सकते कि मैच पूरी तरह हमारे पक्ष में हो गया है। यह बात हमारे दिमाग में थी, क्योंकि हमने पिछले मैच में भी देखा था कि यहां परिस्थितियों के हिसाब से क्रीज पर आने वाला कोई भी बल्लेबाज कभी भी मैच को हमसे दूर ले जा सकता है।'

उन्होंने आगे बताया, 'जब विकेट गिर रहे थे, तब भी टीम के बीच यही बातचीत हो रही थी कि हमें आगे भी पूरी सख्ती के साथ खेलना है। हमें उन्हें मुकाबले में वापस आने का मौका नहीं देना था और ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी थी, जिससे वे वापसी कर सकें।'

शमर स्प्रिंगर की तूफानी बल्लेबाजी ने बढ़ाई भारत की चिंता

भारत के खिलाफ आखिरी ओवर में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शमर स्प्रिंगर ने मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। उन्होंने केवल 11 गेंदों पर नाबाद 35 रन बनाए, जिसमें तीन छक्के और एक चौका शामिल था। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया और मैच के अंतिम क्षणों तक परिणाम को लेकर रोमांच बनाए रखा। अभिषेक शर्मा ने भी स्प्रिंगर के शॉट्स की तारीफ करते हुए माना कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज किसी भी परिस्थिति में तेजी से रन बना सकते हैं।

भारतीय गेंदबाजों को लेकर क्या बोले अभिषेक शर्मा?

अभिषेक ने कहा कि भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने पर ध्यान दिया। उनका मानना था कि विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका देने से मुकाबला हाथ से निकल सकता था। इसलिए गेंदबाजों के लिए अनुशासन बनाए रखना और खराब गेंदों से बचना बेहद जरूरी था। भारत ने अंततः 14 रन से मुकाबला जीतकर अपनी रणनीति को सफल साबित किया। उन्होंने कहा, 'हम सिर्फ अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू करना चाहते थे और हमने वही किया।'

भारत ने सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त

तीसरे टी20 में जीत के बाद भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। भारतीय टीम की जीत में अभिषेक शर्मा की 69 रन की पारी और अर्शदीप सिंह के तीन विकेट निर्णायक साबित हुए। नमन धीर ने भी महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम की मदद की। हालांकि, आखिरी ओवर में शमर स्प्रिंगर की तूफानी बल्लेबाजी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वेस्टइंडीज को कम आंकना भारत के लिए भारी पड़ सकता है। अब भारतीय टीम की नजर अगले मुकाबलों में अपनी बढ़त मजबूत करने पर होगी।