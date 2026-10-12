इंदौर: भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने 14 रन से शानदार जीत दर्ज की। अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी और अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे हो गया है।

भारत ने 14 रन से जीता मुकाबला

224 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने भारतीय गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी। कैरेबियाई बल्लेबाजों ने मध्यक्रम में शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले को आखिरी ओवरों तक रोमांचक बनाए रखा। हालांकि, भारतीय गेंदबाजों ने दबाव के क्षणों में विकेट निकालकर मेहमान टीम को 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन तक सीमित कर दिया।

अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों में जड़ा अर्धशतक

भारतीय पारी की शुरुआत बेहद आक्रामक रही और अभिषेक शर्मा ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महज 30 गेंदों में 69 रन बनाए, जिसमें छह छक्के और पांच चौके शामिल रहे। अभिषेक ने केवल 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और पावरप्ले में भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

तिलक वर्मा और अक्षर पटेल के रन आउट ने बढ़ाई मुश्किलें

मध्यक्रम में भारतीय बल्लेबाजों की गलतियों ने टीम की परेशानी और बढ़ा दी। उपकप्तान तिलक वर्मा 28 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट हुए, जबकि अक्षर पटेल भी तालमेल की कमी के कारण रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। तिलक और अक्षर के विकेटों ने भारत की रन गति को प्रभावित किया और बड़े स्कोर की उम्मीदों को झटका दिया। हालांकि, निचले क्रम के योगदान से भारतीय टीम 223 रन तक पहुंचने में सफल रही।

अर्शदीप सिंह ने झटके तीन विकेट

लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान शाई होप सिर्फ पांच रन बनाकर आउट हो गए। अर्शदीप सिंह ने शुरुआती सफलता दिलाकर भारत को मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि, शिमरॉन हेटमायर ने पलटवार करते हुए अर्शदीप के एक ओवर में 19 रन बटोर लिए। इसके बावजूद अर्शदीप ने वापसी की और तीन महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारतीय जीत में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने चार ओवर में 44 रन देकर तीन विकेट हासिल किए।

नमन धीर की फिरकी ने वेस्टइंडीज को दिए बड़े झटके

भारतीय स्पिनर नमन धीर ने मध्यक्रम में लगातार विकेट लेकर मुकाबले का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हेटमायर और पूरन के अलावा एक और विकेट हासिल किया। दूसरी ओर, कप्तान रोवमैन पॉवेल केवल पांच रन बनाकर आउट हो गए, जिससे वेस्टइंडीज का स्कोर 11वें ओवर में 105 रन पर चार विकेट हो गया। इस स्थिति में भारतीय टीम ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन विपक्षी बल्लेबाजों के आक्रामक तेवर जारी रहे।

जीत के बावजूद भारतीय गेंदबाजी पर उठे सवाल

भारत ने मुकाबला जरूर जीत लिया, लेकिन गेंदबाजों का प्रदर्शन पूरी तरह संतोषजनक नहीं रहा। अर्शदीप सिंह ने तीन विकेट लिए, मगर उन्हें भी प्रति ओवर 11 रन खर्च करने पड़े। नीतीश कुमार रेड्डी ने दो ओवर में 19 रन देकर एक विकेट लिया, जबकि प्रिंस यादव ने चार ओवर में 37 रन खर्च किए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। मयंक यादव ने भी चार ओवर में 34 रन दिए, लेकिन विकेट हासिल नहीं कर सके।

चौथा टी20 कब और कहां खेला जाएगा?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला 14 अक्टूबर 2026 को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 6:30 बजे होगा। सीरीज में 2-1 की बढ़त के साथ उतरने वाली भारतीय टीम की नजर अब सीरीज में अपनी स्थिति और मजबूत करने पर होगी।