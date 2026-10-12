इंदौर: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 14 रन से जीत दर्ज कर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 209/7 तक ही पहुंच सकी। मैच के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजों की जमकर तारीफ की और कहा कि सभी गेंदबाज अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए पूरी तरह आश्वस्त थे।

श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजों के आत्मविश्वास को बताया जीत की वजह

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने मुकाबले के बाद कहा, 'यह शानदार रहा, क्योंकि गेंदबाज अपनी योजनाओं को लागू करने को लेकर काफी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनकी रणनीति में स्पष्टता साफ दिखाई दे रही थी। वे अपनी योजनाओं को लागू करने में निर्णायक थे और जब मैं गेंद उन्हें सौंप रहा था, तब हर गेंदबाज चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। एक कप्तान के तौर पर आप यही चाहते हैं।'

अर्शदीप सिंह ने तीन विकेट लेकर भारत की जीत में निभाई अहम भूमिका

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने तीसरे टी20 में शानदार प्रदर्शन करते हुए चार ओवर में 44 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालकर वेस्टइंडीज की रन गति पर अंकुश लगाने की कोशिश की। डेथ ओवरों में यॉर्कर के इस्तेमाल और दबाव में गेंदबाजी ने भारत को 14 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की बल्लेबाजी से खुश दिखे कप्तान

श्रेयस अय्यर ने भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो यह शानदार शुरुआत थी। अभिषेक ने पावरप्ले में वही किया, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। इसके बाद ईशान किशन ने भी अच्छा योगदान दिया है। वह पिछले कुछ महीनों से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अंत में प्रिंस ने भी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली। वे रन हमारे लिए काफी अहम साबित हुए।'

वेस्टइंडीज को हल्के में नहीं ले सकती टीम इंडिया: अय्यर

भारतीय कप्तान ने स्पष्ट किया कि वेस्टइंडीज जैसी आक्रामक टीम के खिलाफ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा सकती। उन्होंने कहा, 'वेस्टइंडीज को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना था कि हम किसी भी समय लापरवाह न हों। ये दोनों ही मैदान बड़े स्कोर वाले हैं, लेकिन हमारे लिए अपनी प्रक्रिया पर टिके रहना, अपनी दिनचर्या का पालन करना और आक्रामक बने रहना महत्वपूर्ण है।'

शाई होप ने मानी गेंदबाजी में सुधार की जरूरत

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने हार के बाद स्वीकार किया कि उनकी टीम गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। उन्होंने कहा, 'ऐसी कई चीजें हैं, जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं। क्रिकेट के मुकाबलों में छोटे-छोटे अंतर ही परिणाम तय करते हैं। जीतने वाली टीम उन महत्वपूर्ण पलों को पहचान सकती है, जिन्होंने मुकाबले का रुख बदला। गेंदबाजी में हम शायद अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सकते थे और हमने कुछ चौके भी आसानी से जाने दिए।'

उन्होंने आगे कहा, 'जिस तरह हमने मुकाबले में वापसी की, वह सराहनीय था। शुरुआत में जो साझेदारी बनी थी, वह काफी खतरनाक थी, लेकिन रोस्टन चेज ने कुछ विकेट निकालने में मदद की और हमने मैच में वापसी की कोशिश की।'

ओस नहीं पड़ने से भी पड़ा असर, भारतीय गेंदबाजों की तारीफ की

शाई होप ने मुकाबले के दौरान ओस नहीं पड़ने की परिस्थितियों को भी अहम बताया। उनके मुताबिक, पारी के अंतिम हिस्से में गेंद की दिशा और स्विंग में बदलाव महसूस हुआ, जिससे बल्लेबाजी करना चुनौतीपूर्ण हो गया। हालांकि, उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने यॉर्कर का प्रभावी इस्तेमाल किया और अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया।