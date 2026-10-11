इंदौर: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज 1-1 से बराबर है। सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे टी20 में छह विकेट से हार झेलने के बाद भारतीय टीम की नजरें वापसी पर होंगी। वहीं, वेस्टइंडीज की टीम जीत की लय बरकरार रखते हुए सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी।

दूसरे टी20 में 500 से ज्यादा रन

रांची में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमों ने मिलकर 500 से ज्यादा रन बनाए थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 249 रन बनाए, लेकिन वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। मेहमान टीम ने आठ गेंद शेष रहते छह विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। इंदौर के बल्लेबाजी के अनुकूल मैदान पर भी एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा रही है।

शाई होप की फॉर्म से भारत को रहना होगा सतर्क

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप इस दौरे पर शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। उन्होंने पिछले मुकाबले में भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारतीय गेंदबाजों के सामने होप को जल्दी आउट करने की चुनौती होगी। दूसरी ओर, भारतीय टीम को अपनी गेंदबाजी में सुधार करने के साथ-साथ दबाव की परिस्थितियों में बेहतर रणनीति अपनानी होगी।

IND vs WI 3rd T20I: मैच की तारीख, समय और वेन्यू

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 11 अक्टूबर 2026, रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। टॉस शाम 6:30 बजे होने का कार्यक्रम है।

इंदौर की पिच रिपोर्ट

इंदौर का होलकर स्टेडियम पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के अनुकूल माना जाता है। यहां पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 200 रन बताया जाता है। इस मैदान पर खेले गए आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में से छह बार टीमों ने 170 से अधिक रन बनाए हैं। मैदान की छोटी बाउंड्री बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका देती हैं, जिससे गेंदबाजों के लिए रन रोकना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

मौसम रिपोर्ट

मुकाबले के दौरान इंदौर में मौसम साफ रहने का अनुमान है। मैच के समय तापमान लगभग 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उपलब्ध मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि, दूसरी पारी में ओस की भूमिका अहम हो सकती है, जिससे गेंदबाजों को गेंद पर पकड़ बनाने में परेशानी हो सकती है।

IND vs WI हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 33 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारतीय टीम ने 21 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज को 11 मुकाबलों में जीत मिली है। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। आंकड़ों के अनुसार, दोनों टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का रिकॉर्ड बेहतर रहा है।

भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी/शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह।

वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग 11

शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, अकील हुसैन, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ।

मोबाइल और ऑनलाइन कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग?

क्रिकेट प्रशंसक भारत-वेस्टइंडीज तीसरे टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए प्लेटफॉर्म की सदस्यता और अन्य लागू शर्तें देखना जरूरी होगा।