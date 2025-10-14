Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेयडन सील्स (Jayden Seales) ने भारत के खिलाफ (IND vs WI) दूसरे टेस्ट के चौथे दिन बल्ले से ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। नंबर 11 पर बल्लेबाजी करने उतरे सील्स ने 32 रन की अहम पारी खेलते हुए 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

सील्स ने जस्टिन ग्रीव्स के साथ मिलकर आखिरी विकेट के लिए 79 रनों की साझेदारी की, जिसने भारतीय गेंदबाजों को परेशान कर दिया। इस साझेदारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 390 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 121 रनों का लक्ष्य दिया।

बुमराह ने आखिरकार सील्स को आउट कर साझेदारी तोड़ी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। अगर सील्स-ग्रीव्स की जोड़ी इतनी देर तक नहीं टिकती, तो वेस्टइंडीज का स्कोर इससे काफी कम रहता।

इस शानदार पारी के साथ सील्स ने बांग्लादेश के तल्हा जुबैर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2004 में भारत के खिलाफ नंबर 11 पर 31 रन बनाए थे। अब सील्स के नाम भारत के खिलाफ दूसरी पारी में नंबर 11 बल्लेबाज़ की सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

भारत के खिलाफ दूसरी पारी में नंबर 11 बल्लेबाज़ों की सर्वाधिक पारियां:

जेयडन सील्स (वेस्टइंडीज) – 32
तल्हा जुबैर (बांग्लादेश) – 31
एलेन हर्स्ट (ऑस्ट्रेलिया) – 26
एलेन डोनाल्ड (दक्षिण अफ्रीका) – 26
देवेंद्र बिशू (वेस्टइंडीज) – 26

इससे पहले, जॉन कैंपबेल और शाई होप के शानदार शतक ने वेस्टइंडीज को मैच में वापसी दिलाई थी। भले ही मेहमान टीम बड़ा लक्ष्य नहीं बना सकी, लेकिन उनकी दूसरी पारी का प्रदर्शन काबिल-ए-तारीफ रहा।