अहमदाबाद : भारत और वेस्टइंडीज (India vs West Indies) के बीच पहला टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम का पलड़ा हालिया खराब फॉर्म से जूझ रही वेस्टइंडीज के खिलाफ भारी है। यह श्रृंखला न सिर्फ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के अंक जुटाने के लिहाज से अहम है, बल्कि भारत को घरेलू टेस्ट में मजबूती दिखाने का मौका भी है। इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट श्रृंखला 2-2 से ड्रॉ कराने के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। दूसरी ओर वेस्टइंडीज 2025-27 डब्ल्यूटीसी चक्र में तीन टेस्ट हार चुकी है और उसकी टीम कई पहलुओं में सुधार की जरूरत महसूस कर रही है। तेज गेंदबाज शमार जोसेफ और अलजारी जोसेफ चोट के कारण बाहर हैं, जिससे गेंदबाजी की धार कमजोर हुई है। टीम को बाएं हाथ के दो स्पिनरों जोमेल वारिकन और तेज गेंदबाज जेडेन सील्स पर बड़ी जिम्मेदारी होगी।

भारत vs वेस्टइंडीज टेस्ट रिकॉर्ड (2025 तक)

कुल टेस्ट मैच: 102

भारत की जीत: 45

वेस्टइंडीज की जीत: 32

पिच रिपोर्ट

भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज के पहले मैच के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लाल मिट्टी वाली पिच का इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, पिच पर अभी हरी-भरी घास है। हालांकि, खेल शुरू होने में अभी एक दिन बाकी है, इसलिए उम्मीद है कि क्यूरेटर घास को लगभग 4-5 मिमी तक कम कर देंगे।

मौसम

अहमदाबाद में 2 अक्टूबर को बारिश की संभावना है। दूसरे, तीसरे दिन बारिश की संभावना नहीं है। चौथे और पांचवें दिन भी बारिश हो सकती है।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज

वेस्टइंडीज : एलिक अथानाज़े, टेगेनरीन चंद्रपॉल, केवलॉन एंडरसन, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज (कप्तान), शाई होप, जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), जेडीया ब्लेड्स, खारी पियरे, जेडन सील्स