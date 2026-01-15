स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और अमेरिका के बीच ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच बुलावेयो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

भारत डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टूर्नामेंट में खेल रहा है। इस मैच में सभी की निगाहें 14 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जो पहली बार अंडर-19 वर्ल्ड कप के मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

पिच रिपोर्ट

बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब की पिच पारंपरिक रूप से तेज गेंदबाजों को मदद देती है। पिच पर उछाल होने के कारण बल्लेबाजों को शुरुआत में सावधान रहना होगा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना एक समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है।

मौसम

गुरुवार 15 जनवरी को जिम्बाब्वे के बुलावायो में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है, और तापमान 25°C के आसपास रह सकता है।

प्लेइंग 11

अमेरिका अंडर-19 : साहिल गर्ग, अमरिंदर गिल, अर्जुन महेश (डब्ल्यू), उत्कर्ष श्रीवास्तव (सी), ऋत्विक अप्पीदी, अदनीत झांब, अमोघ अरेपल्ली, नितीश सुदिनी, सबरीश प्रसाद, अदित कप्पा, ऋषभ शिम्पी

भारत अंडर-19 : आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल