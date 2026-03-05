नई दिल्ली : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल से पहले भारतीय बल्लेबाजी को लेकर कई रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। भारत के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने युवा ओपनर अभिषेक शर्मा को खास सलाह दी है कि वह इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के खिलाफ ऑफ साइड पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करें। पुजारा का मानना है कि अभिषेक का बदला हुआ बैटिंग स्टांस और उनका मजबूत ऑफ-साइड खेल उन्हें आर्चर के खिलाफ बढ़त दिला सकता है। वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

अभिषेक शर्मा का बदला हुआ स्टांस बना ताकत

पुजारा ने अभिषेक शर्मा की तकनीक में हुए बदलाव को उनकी सबसे बड़ी ताकत बताया। उनके मुताबिक, पहले अभिषेक का फ्रंट फुट मिड-ऑफ की दिशा में रहता था और कंधे खुले होते थे, लेकिन अब उनका पैर कवर की ओर रहता है और शरीर का संतुलन बेहतर हो गया है। इस नए स्टांस की वजह से उनके हाथ शरीर के करीब रहते हैं और सिर का संतुलन भी सही रहता है। इससे उन्हें ऑफ साइड में शॉट खेलने में आसानी मिलती है। पुजारा का मानना है कि इस तकनीकी बदलाव से अभिषेक को तेज गेंदबाजों के खिलाफ अधिक नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी करने में मदद मिल रही है।

ऑफ साइड में मजबूत है अभिषेक का खेल

पुजारा ने कहा कि अभिषेक शर्मा ऑफ साइड में बेहद मजबूत बल्लेबाज हैं और इस क्षेत्र में उनके पास कई बाउंड्री विकल्प मौजूद हैं। पांचवें या छठे स्टंप लाइन की गेंदों पर उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहता है। चूंकि जोफ्रा आर्चर अक्सर लेफ्ट-हैंड बल्लेबाजों से दूर जाती हुई गेंदें डालते हैं, इसलिए यह अभिषेक के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पुजारा के अनुसार, वानखेड़े की पिच पर अभिषेक खुद को थोड़ी जगह देकर कवर और पॉइंट के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश कर सकते हैं।

आर्चर की नई गेंद से घातक गेंदबाजी

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने अब तक 10 विकेट लिए हैं, जिनमें से अधिकांश विकेट पावरप्ले में आए हैं। उनकी तेज गति और सटीक लाइन-लेंथ बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन रही है। भारत के खिलाफ भी आर्चर का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। उन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत के खिलाफ 14 विकेट हासिल किए हैं, जो किसी भी टीम के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

सैमसन के लिए भी दी खास रणनीति

पुजारा ने संजू सैमसन के लिए भी खास रणनीति बताई है। उन्होंने कहा कि आर्चर अक्सर दाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ बैक-ऑफ-ए-लेंथ और शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सैमसन को सावधानी से खेलना होगा। पुजारा का सुझाव है कि सैमसन लेग स्टंप के बाहर थोड़ा मूव करके ऑफ साइड में जगह बनाएं और वहीं से शॉट खेलने की कोशिश करें। इसके अलावा शुरुआत में स्ट्राइक रोटेट करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

अभिषेक को ज्यादा स्ट्राइक देने की सलाह

पुजारा का मानना है कि अगर सैमसन शुरुआत में सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाते हैं और अभिषेक शर्मा को ज्यादा गेंदें खेलने का मौका देते हैं, तो इससे भारत को फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा फॉर्म और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए अभिषेक उन बल्लेबाजों में से हैं जो आर्चर के खिलाफ दबाव बना सकते हैं। इसलिए भारत को इस मुकाबले में सही बल्लेबाजी रणनीति अपनानी होगी।

सेमीफाइनल में रणनीति होगी निर्णायक

वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल काफी रोमांचक माना जा रहा है। दोनों टीमों के पास मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी आक्रमण है। ऐसे में छोटे-छोटे रणनीतिक फैसले मैच का रुख तय कर सकते हैं। चेतेश्वर पुजारा की सलाह के मुताबिक, अगर अभिषेक शर्मा ऑफ साइड में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और संजू सैमसन समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करते हैं, तो भारत के लिए इंग्लैंड के तेज आक्रमण का सामना करना आसान हो सकता है।