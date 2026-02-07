स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप 2026 में भारत के पहले मुकाबले में अमेरिकी टीम के खिलाफ कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न सिर्फ जिम्मेदारी भरी अर्धशतकीय पारी खेली, बल्कि एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में सूर्या ने बतौर भारतीय कप्तान टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेखौफ अंदाज़ के लिए मशहूर सूर्यकुमार ने बेहद कम पारियों में यह उपलब्धि हासिल कर भारत के दिग्गज कप्तानों की सूची में अपनी जगह और मजबूत कर ली है।

कप्तान के रूप में सूर्यकुमार यादव का 1000 रन क्लब में प्रवेश

सूर्यकुमार यादव अब भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तान के रूप में 1000 रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह मुकाम हासिल करने के लिए सिर्फ 41 पारियों का सहारा लिया, जो उनकी निरंतरता और प्रभावशाली बल्लेबाजी को दर्शाता है। अमेरिका के खिलाफ खेले गए इस अहम मुकाबले में उनकी अर्धशतकीय पारी ने भारत की पारी को स्थिरता दी और टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

रोहित शर्मा अब भी शीर्ष पर

भारतीय क्रिकेट में टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अभी भी रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। ‘हिटमैन’ ने 62 मैचों में कप्तानी करते हुए 1905 रन बनाए हैं। रोहित की कप्तानी में भारत ने कई यादगार जीत दर्ज की हैं और उनका यह रिकॉर्ड लंबे समय से भारतीय क्रिकेट में एक बेंचमार्क माना जाता है।

विराट कोहली और एमएस धोनी की विरासत

इस खास सूची में दूसरे स्थान पर भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली का नाम है। विराट ने 50 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी करते हुए 1570 रन बनाए। दबाव में रन बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें इस फॉर्मेट में भी अलग पहचान दिलाई। तीसरे नंबर पर भारत को पहला टी20 विश्व कप जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। धोनी ने 72 टी20 मुकाबलों में टीम इंडिया की अगुवाई करते हुए 1112 रन बनाए। शांत स्वभाव और रणनीतिक सोच के लिए मशहूर धोनी का योगदान सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने भारतीय टी20 क्रिकेट की नींव मजबूत की।

तेजी से आगे बढ़ते सूर्या

सूर्यकुमार यादव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह कम समय में बड़ा असर डालते हैं। 41 पारियों में 1000 रन पूरा करना बताता है कि वह कप्तान के रूप में भी उतने ही आक्रामक और प्रभावी हैं, जितने एक बल्लेबाज के रूप में। उनका स्ट्राइक रेट और शॉट सिलेक्शन आधुनिक टी20 क्रिकेट की जरूरतों पर बिल्कुल फिट बैठता है।