स्पोर्ट्स डेस्क : Suryakumar Yadav ने पाकिस्तान के खिलाफ ICC Men's T20 World Cup 2026 मुकाबले से पहले टीम को साफ संदेश दिया था—मैदान पर किसी भी तरह की स्लेजिंग नहीं करनी है।

15 फरवरी को कोलंबो के R. Premadasa Stadium में खेले गए इस हाई-वोल्टेज मैच से पहले टीम हडल में सूर्यकुमार ने कहा: 'ओवर के बीच दौड़ते रहो। किसी से कुछ बोलना नहीं है। हमें अच्छा क्रिकेट खेलना है। अच्छी स्किल से हम ये गेम जीतेंगे।' यह वीडियो 16 फरवरी को बीसीसीआई ने जारी किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पाकिस्तान की पारी 114 पर सिमटी

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रनों का लक्ष्य रखा। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने क्लिनिकल प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 18 ओवर में 114 रन पर ऑलआउट कर दिया। पावरप्ले में 34 रन पर 4 विकेट,61 रन से भारत की बड़ी जीत, टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ सबसे बड़ी हार, स्पिन मददगार पिच पर पाकिस्तानी बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में नजर आई।

इशान किशन की विस्फोटक पारी

Ishan Kishan ने 77 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। सूर्यकुमार ने उनकी तारीफ करते हुए कहा: 'टॉस के समय ही मैंने कहा था कि इस विकेट पर पहले बल्लेबाजी बेहतर विकल्प है। इशान ने जिम्मेदारी ली और पावरप्ले में टीम को आगे बढ़ाया। 0/1 के बाद किसी को जिम्मेदारी लेनी थी और उसने कमाल कर दिया।'

मिडिल ओवर्स में थोड़ी गिरावट जरूर आई, लेकिन Tilak Varma, Shivam Dube और Rinku Singh ने अहम योगदान दिया।

सुपर 8 में भारत की एंट्री

लगातार तीन जीत के साथ भारत सुपर 8 में पहुंच चुका है। ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारत 18 फरवरी को अहमदाबाद के Narendra Modi Stadium में नीदरलैंड्स से भिड़ेगा।

प्री-सीडिंग के अनुसार सुपर 8 के ग्रुप 1 में भारत के साथ: South Africa national cricket team,West Indies cricket team, चौथी टीम ऑस्ट्रेलिया या जिम्बाब्वे हो सकती है।