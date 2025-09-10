स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 का पहला मैच भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच खेला गया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए इस मैच में भारत ने यूएई को आसानी से हरा दिया और टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की।

मैच का पूरा हाल

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय गेंदबाजों ने यूएई के बल्लेबाजों पर शुरू से ही दबाव बना दिया। यूएई की टीम सिर्फ 57 रन पर ऑल आउट हो गई।

जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई, जिसके बाद यूएई के विकेट लगातार गिरते रहे। यूएई की तरफ से, ओपनर अलीशान शराफू ने सबसे ज़्यादा 22 रन बनाए, और कप्तान मुहम्मद वसीम ने 19 रन जोड़े। इन दोनों के अलावा, कोई भी बल्लेबाज 10 रन भी नहीं बना सका। जवाब में, भारत को जीत के लिए एक छोटा सा लक्ष्य मिला, जिसे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी ने बहुत आसानी से हासिल कर लिया। इस तरह, भारत ने एकतरफा जीत दर्ज की।



प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती।

युनाइटेड अरब अमिरात: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह।